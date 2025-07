Ceará registra diminuição de 16% no número de homicídios no primeiro semestre de 2025

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) divulgou, na última segunda-feira (14), que o Estado teve uma redução de 16,6% no número de homicídios, no primeiro semestre de 2025, na comparação com igual período de 2024.

1.429 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) - homicídios, feminicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte) ou lesões corporais seguidas de morte - foram registrados no Ceará, nos seis primeiros meses do ano corrente. No ano passado, foram 1.714 CVLIs. Uma diminuição de 285 mortes.

Todas as macrorregiões do Estado também tiveram redução de mortes violentas, no primeiro semestre de 2025. A maior redução aconteceu no Interior Sul, 23,3%. Já a menor queda foi registrada na Capital, 10,7%.

Confira os números das macrorregiões:

Capital

Primeiro semestre de 2025: 391 mortes violentas

Primeiro semestre de 2024: 438 mortes violentas

Variação: -10,7%

Região Metropolitana de Fortaleza

Primeiro semestre de 2025: 403 mortes violentas

Primeiro semestre de 2024: 491 mortes violentas

Variação: -17,9%

Interior Norte

Primeiro semestre de 2025: 365 mortes violentas

Primeiro semestre de 2024: 433 mortes violentas

Variação: -15,7%

Interior Sul

Primeiro semestre de 2025: 270 mortes violentas

Segundo semestre de 2025: 352 mortes violentas

Variação: -23,3%

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, destacou que a diminuição de homicídios é um resultado da soma dos investimentos do Estado com o trabalho dos agentes de segurança.

"Sempre ressalto o mérito desses bravos homens e mulheres que estão diariamente nas ruas, sempre atentos para servir a população cearense. Destaco também a preocupação do governador Elmano de Freitas, que sempre está disponível para escutar e atender as demandas da Segurança Pública do Ceará com concursos, compras de equipamentos e com o Misp (Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública), por exemplo", ressaltou Sá.

O mês de junho também terminou com redução de mortes violentas, no Estado. Segundo as estatísticas da SSPDS, o número de CVLIs caiu 10,8% no Ceará, no último mês. Foram 231 homicídios neste período, contra 259 registrados em junho de 2024. Em Fortaleza, a redução foi de 11,5%, com 54 mortes em junho de 2025, frente a 61 registros em igual mês do ano anterior.