Prisões por integrar facções criminosas aumentam 44% e por homicídios, 24%, no Ceará, em 2025

A guerra entre facções criminosas, no Ceará, exigiu do Estado a mudança de estratégias. Um maior foco no combate às facções resultou no aumento de prisões tanto de suspeitos de integrar organização criminosa, em 44%, como de detenções de responsáveis por homicídios, em 24%, neste ano de 2025.

Conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), 721 suspeitos de integrar organizações criminosas foram presos em flagrante ou por mandados de prisão, no Ceará, entre janeiro e maio de 2025. No mesmo período de 2024, foram 498 suspeitos detidos. O crescimento foi de 223 capturas ou 44,8%.

Somente no mês de maio, o aumento foi de 80,2%. Neste ano, foram registradas 155 prisões de integrantes de organizações criminosas. Em maio de 2024, foram 86 capturas.

1.144 suspeitos de cometer homicídios também foram presos em flagrante ou por força de mandados de prisão, entre janeiro e maio de 2025, segundo a SSPDS. Em igual período do ano passado, a polícia cearense realizou a prisão de 916 suspeitos de homicídios. O aumento foi de 24,9%.

Em maio, o aumento do índice foi de 46,7%. O número de prisões por homicídios passou de 182, no quinto mês de 2024, para 267 suspeitos capturados, em igual mês de 2025.

Ao total, 3.038 suspeitos de cometer quaisquer crimes foram presos no Ceará, nos cinco primeiros meses de 2025. Uma média de 20 presos por dia, no Estado. Em igual período de 2024, foram 2.488 detenções (média diária de 16 casos). O crescimento foi de 22,1%.

Mudança de estratégia

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, afirma que, desde o fim do ano passado, a Pasta trabalha "com foco em repressão qualificada em determinados alvos, além de combater todos os criminosos, mas um foco muito especial em CVLI (Crimes Violentos Letais e Intencionais) e ORCRIM (organizações criminosas)".

Crimes Violentos Letais e Intencionais englobam homicídios, feminicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte. Na última quarta-feira (4), a SSPDS divulgou que o mês de maio de 2025 terminou com redução de 15,5% no número de CVLI, na comparação com igual período do ano passado. Foram 316 crimes no último mês e 267, em maio de 2024.

Legenda: Secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, destacou a redução de homicídios no Estado, no acumulado de 2025 Foto: Thiago Gadelha

No acumulado do ano (janeiro a maio), a redução de mortes violentas é de 17,7%. O período de 2025 somou 1.198 ocorrências de mortes violentas, enquanto em 2024, foram 1.455 registros.

"As pessoas estão tirando a vida de alguém, têm que estar presas. Ninguém tem direito de tirar a vida de alguém, salvo com as excludentes de antijuridicidade. E, também, as organizações criminosas estão por trás da maior parte dos assassinatos e dos conflitos. Então, eram dois focos de uma repressão qualificada que a gente queria trabalhar muito", pontua Roberto Sá.