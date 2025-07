Concurso PMCE 2025: gabarito oficial preliminar é divulgado; confira

A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece) divulgou, nesta segunda-feira (14), o gabarito oficial preliminar do concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O gabarito e os cadernos de questões estão disponíveis para consulta pelo site da banca organizadora.

Interessados podem entrar com recurso contra as respostas das provas objetivas até as 17h desta terça-feira (15), também pelo site da CEV/Uece.

Segundo o cronograma, o gabarito oficial definitivo e o resultado da primeira etapa do concurso será divulgado no dia 6 de agosto.

O concurso

Mais de 50 mil candidatos se inscreveram para o concurso da PMCE, cujas provas foram aplicadas nesse domingo (13). O certame oferta mil vagas para o cargo de soldado.

O certame ainda terá 500 vagas de cadastro de reserva, seguindo o percentual de 80% para ampla concorrência e 20% negros e pardos. O salário inicial é de R$ 5.568,64.

Além das provas objetivas, os candidatos serão avaliados em mais quatro etapas: exame de saúde, avaliação psicológica, Teste de Aptidão Física (TAF) e investigação social.