Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas do concurso da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) devem ser divulgados nesta segunda-feira (14), após as 19 horas, na página do Instituto Consulpam, banca organizadora do certame. As avaliações foram aplicadas nesse domingo (13), em todas as capitais brasileiras.

Segundo o edital 003/2025, são publicadas nesta noite a relação com os enunciados e as respostas referentes às provas. No entanto, como destaca o documento, o horário é somente uma previsão, e pode sofrer alterações em razão de fatos supervenientes, fortuitos, de força maior, de conveniência administrativa ou logística/operacional.

Os candidatos que não concordarem com os resultados preliminares podem entrar com recurso a partir de 00h desta terça (15), até as 23h59 de quarta-feira (16).

Os gabaritos oficiais definitivos das avaliações objetivas serão divulgados em 23 de julho, assim como os resultados dos recursos e das provas objetivas, além dos nomes dos participantes concorrentes aos cargos de analista habilitados para a correção da etapa discursiva.

O resultado oficial preliminar das avaliações discursivas está previsto para ser publicado em 30 de julho, após às 19h. Já a versão definitiva sairá em 6 de agosto, no mesmo horário.

Após a realização do procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, será divulgado o resultado final do concurso da Conab, em 4 de setembro.

Concurso Conab

O certame oferta 403 vagas, distribuídas em todo o território nacional, com oportunidades tanto na matriz da Conab, em Brasília, quanto em diversos estados, incluindo o Ceará.

Do total, 34 oportunidades são para o cargo de assistente, que exige nível médio ou técnico, com salário inicial de R$ 3.459,87. Já os demais 369 postos são para analistas, que exigem formação superior, com remuneração inicial de R$ 8.140,88.

Próximos passos do concurso Conab