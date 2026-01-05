Câmara dos Deputados anuncia concurso com 140 vagas e salário de R$ 30 mil

A Câmara dos Deputados abriu, nesta segunda-feira (5), as inscrições para concurso publico com 70 vagas imediatas para cargos de nível superior, além de 70 vagas em cadastro de reserva.

A remuneração mensal varia de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, conforme o cargo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, de acordo com a Agência Câmara de Notícias.

Os interessados devem se inscrever pela página oficial do concurso. O prazo de inscrição termina às 18 horas de 26 de janeiro, no horário de Brasília.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em todas as capitais, no dia 8 de março, nos turnos da manhã e da tarde. A etapa é eliminatória e classificatória.

As 70 vagas imediatas são divididas da seguinte forma:

35 vagas para analista legislativo, especialidade em processo legislativo e gestão;

35 vagas para técnico legislativo, especialidade em assistente legislativo e administrativo.

Ainda de acordo com a Câmara, os candidatos devem ter diploma de curso superior em qualquer área, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

INSCRIÇÕES

Os valores das inscrições variam e acordo com a vaga que será pleiteada. É cobrado R$ 100 para o cargo de técnico legislativo; e R$ 130 para o cargo de analista legislativo.

O pagamento pode ser feito até 28 de janeiro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). O documento inclui QR code para pagamento via Pix.