Câmara dos Deputados anuncia concurso com 140 vagas e salário de R$ 30 mil
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
A Câmara dos Deputados abriu, nesta segunda-feira (5), as inscrições para concurso publico com 70 vagas imediatas para cargos de nível superior, além de 70 vagas em cadastro de reserva.
A remuneração mensal varia de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, conforme o cargo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, de acordo com a Agência Câmara de Notícias.
Os interessados devem se inscrever pela página oficial do concurso. O prazo de inscrição termina às 18 horas de 26 de janeiro, no horário de Brasília.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em todas as capitais, no dia 8 de março, nos turnos da manhã e da tarde. A etapa é eliminatória e classificatória.
As 70 vagas imediatas são divididas da seguinte forma:
- 35 vagas para analista legislativo, especialidade em processo legislativo e gestão;
- 35 vagas para técnico legislativo, especialidade em assistente legislativo e administrativo.
Ainda de acordo com a Câmara, os candidatos devem ter diploma de curso superior em qualquer área, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
INSCRIÇÕES
Os valores das inscrições variam e acordo com a vaga que será pleiteada. É cobrado R$ 100 para o cargo de técnico legislativo; e R$ 130 para o cargo de analista legislativo.
O pagamento pode ser feito até 28 de janeiro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). O documento inclui QR code para pagamento via Pix.