Grupo suspeito de lavar dinheiro para o Comando Vermelho é preso no CE com R$ 1,5 milhão em cheques

Uma operação da Polícia Civil do Ceará localizou, nesta terça-feira (15), dezenas de cheques na casa de um homem suspeito de traficar drogas na Região Metropolitana de Fortaleza. Uma contagem parcial das ordens de pagamento — que seriam utilizadas para lavar dinheiro do Comando Vermelho — chegou ao valor de R$ 1,5 milhão.

Denominada "Tropa do Empresário", a operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana e prendeu cinco alvos por tráfico de drogas e por integrar grupo criminoso. Dos presos, quatro foram em virtude de mandados de prisão expedidos pela Justiça e outro em flagrante.

As prisões ocorreram em Fortaleza, Caucaia, Trairi e Quixeramobim. Também foram apreendidas duas armas — uma escopeta e uma espingarda — e drogas.

Os detalhes da operação foram revelados pela Polícia nesta manhã em coletiva de imprensa.

Lavagem de dinheiro

Segundo Rômulo Melo, delegado seccional de Caucaia, a investigação partiu da análise de dados extraídos do celular de um traficante de drogas preso em 2022. O homem comercializava entorpecentes em cidades litorâneas do Ceará, especialmente em Jijoca de Jericoacoara, e na praia do Cumbuco, em Caucaia.

"Após a extração dos dados desse aparelho celular, foi possível constatar a ligação desse traficante com empresários da cidade de Toledo, no Paraná. Constatou-se, também, que esse empresário de Toledo, no Paraná, conseguia adquirir as drogas na fronteira do Paraguai, em Foz do Iguaçu", detalhou o delegado.

Com o tempo, a investigação concluiu ainda que o empresário paranaense mantinha relações com outros cearenses, paulistas, piauienses e goianos. "A gente constatou que os traficantes do Ceará utilizavam empresas desses estados para lavar o dinheiro do grupo de origem carioca", disse Melo.

Cheques

Os cheques de quase R$ 1,5 milhão foram encontrados na casa de um suspeito de lavar dinheiro para o CV em Caucaia. Com ele, também foram apreendidos dois veículos de luxo e uma moto. Todo esse material, incluindo aparelhos celulares, ainda serão analisados por peritos e podem desencadear novas ações contra o grupo criminoso.

"Essa investigação iniciou em 2022 e veio maturando até hoje, quando deflagramos a primeira fase com o objetivo de cumprir quatro mandados de prisão, 16 mandados de busca, sequestro de 16 veículos de alto padrão e sequestro e bloqueio de 14 CPFs e dez CNPJs", resumiu o titular do Departamento de Polícia Metropolitana, Matheus Araújo.

Além da relação com o Rio de Janeiro, a Polícia identificou que o esquema atua em São Paulo, Piauí, Paraná e Goiás. "O nome da operação, 'Tropa do Empresário', tem origem na investigação de um homem suspeito de organizar o esquema no Paraná, responsável pelo tráfico de droga nos estados citados", explicou Polícia Civil.