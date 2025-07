Homem conhecido como ‘Guabiru’ é atraído por mulher a motel de Caucaia e morto a tiros

Walisson César Marinho Borges, conhecido como “Guabiru”, de 29 anos, foi morto a tiros no último sábado (12) após ser atraído por uma mulher para um motel localizado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O homem possui passagem na polícia por nove homicídios dolosos e trágico ilícito de drogas, crimes registrados entre 2017 e 2020. A morte dele teria sido motivada justamente pelos assassinatos de integrantes de uma facção criminosa rival.

O crime, inclusive, foi usado para atrair a mulher identificada como Lorena Mendes Lima, de 27 anos, para a ação que resultou na morte de “Guabiru”.

COMO ACONTECEU

O crime foi registrado na noite do dia 12 deste mês, no motel My Love, em Caucaia. Lorena, que é ex-mulher se um homem também faccionado, começou a conversar com Walisson após um homem identificado como “Chico” informar que ele seria o responsável pela morte de integrantes de sua facção.

A mulher aceitou fazer parte do esquema e armar o encontro no local. A polícia teve ciência da ação criminosa após um boletim de ocorrência. No quarto, foi encontrado um celular, que ajudou a elucidar o caso.

No dia 13, a polícia encontrou a mulher na porta de casa, prendendo-a após a mesma se entregar, pois, segundo ela, já sabia que os agentes estavam procurando por ela.

EM LIBERDADE

Lorena foi presa em flagrante, mas teve sua prisão convertida em preventiva nesta segunda-feira (14).

Ainda nesta segunda, a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, por conta de seus quatro filhos menores, segundo o Juiz de Direito.