Torcedores de Ceará e Fortaleza brigam em ruas de Fortaleza antes do Clássico pelo Brasileirão

Torcedores do Ceará e Fortaleza entraram em confronto no dia do Clássico-Rei, pelo Brasileirão Série A, em diferentes bairros de Fortaleza, neste domingo (13). O Diário do Nordeste recebeu imagens de brigas em ruas do Bom Jardim, Jóquei Clube e Mondubim.

Em fotos e vídeos, as torcidas aparecem em lutas e jogando pedras em confrontos nas vias públicas. Moradores ficaram acoados nas residências com medo de serem atingidos.

Veja briga dos torcedores:

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará para saber como está sendo feito o atendimento das ocorrências e aguarda resposta.

Efetivo de segurança

O plano operacional de segurança do Clássico-Rei, divulgado na última quinta-feira (10), destacou efetivo de 612 policiais militares do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), Comando de Policiamento da Capital (CPC), Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e Regimento de Polícia Montada (RPMont) e 60 policiais civis da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

O Corpo de Bombeiros também atende o evento com 44 agentes e cinco agentes da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer/SSPDS).

Além dos profissionais das Forças de Segurança, o Clássico-Rei contará também com 82 agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) atuando nos terminais de ônibus, 40 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 22 profissionais da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), 15 profissionais da Regional 8; e 20 profissionais do Juizado.