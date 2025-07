Ceará x Fortaleza na Série A: quem venceu mais o Clássico-Rei no Brasileirão?

O maior produtor do futebol cearense retorna à elite nacional neste domingo (11). A partir das 20h30, o espetáculo do Clássico-Rei ganha os palcos da Arena Castelão, voltando à cena após três anos. Um momento marcante para uma rivalidade centenária que acende uma questão: Ceará ou Fortaleza, quem venceu mais esse confronto quando se trata da Série A do Brasileirão?

A história do embate, de fato, é marcada pelo equilíbrio. Quando entram em campo, os times se nivelam, apesar de sempre um dos clubes vivenciar o melhor momento. O retrospecto geral é assim, mas o panorama na 1ª divisão é diferente: o Vovô tem uma ampla vantagem diante do arquirrival.

Ao todo, em 18 partidas, são 10 vitórias alvinegras, três triunfos tricolores e quatro empates. O contraponto positivo ao Leão é o encontro mais recente: na última vez que se enfrentaram pela 1ª divisão, no dia 14 de agosto de 2022, quem venceu foi o Fortaleza, por 1 a 0, com gol de Moisés.

Dito isso, o próximo embate promete muita emoção. Para além dos três pontos, o Clássico-Rei tem um resultado que reverbera, capaz de aumentar ou aliviar a pressão, em uma competição à parte diante do torcedor. No Brasil, ainda é um dos últimos clássicos com as duas torcidas no estádio.

VITÓRIAS DO CEARÁ

2022 - Ceará 1x0 Fortaleza

2021 - Ceará 4x0 Fortaleza

2021 - Ceará 3x1 Fortaleza

2020 - Ceará 2x0 Fortaleza

2020 - Ceará 1x0 Fortaleza

2019 - Ceará 2x1 Fortaleza

1993 - Ceará 3x1 Fortaleza

1993 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 2x1 Fortaleza

VITÓRIAS DO FORTALEZA

2022 - Fortaleza 1x0 Ceará

2019 - Fortaleza 1x0 Ceará

1976 - Fortaleza 1x0 Ceará

EMPATES