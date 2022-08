Ceará x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Fortaleza entram em campo neste domingo (14), às 16h, para mais um Clássico-Rei pela elite do futebol brasileiro. Apenas quatro pontos na tabela separam as equipes que duelam pela 22ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto cearense acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Pela 3ª rodada do primeiro turno da competição, o Vozão levou a melhor ao vencer o Leão por 1 a 0, com gol de Cléber. Agora, como mandante, o Alvinegro terá maior parte no estádio, com presença de cerca de 70% do total da capacidade do público.

Onde assistir

O confronto será transmitido pela TV Verdes Mares, Premiere, rádio Verdinha e o tempo real do Diário do Nordeste.

Palpites

inter@

VANTAGEM ALVINEGRA NA SÉRIE A

As duas equipes se enfrentaram pelo Brasileirão em 16 oportunidades. O Ceará sai na frente no confronto histórico, com dez vitórias, contra duas do Fortaleza e quatro empates. Apesar disso, o volante Richardson pregou respeito ao adversário que, segundo ele, vem num bom momento.

"Os números são importantes, são legais, mas não entram em campo e a gente tem que respeitar o adversário. A gente sabe que eles querem acima de tudo a vitória para sair da zona de rebaixamento e temos a oportunidades de estarmos contribuindo, fazer a nossa parte para subir na tabela, pensando no objetivo principal do campeonato", ressalta Richardson.

Além disso, o Ceará venceu os cinco confrontos recentes entre os times pela elite nacional. A última vez que o Fortaleza levou a melhor foi em 2019, quando bateu o rival por 1 a 0, com gol de Wellington Paulista.

SEQUÊNCIA TRICOLOR

Com duas vitórias seguidas na competição, o Fortaleza está a um ponto de sair da zona de rebaixamento. E uma das peças que vem se destacando é o volante Lucas Sasha, que deve sentir a experiência do primeiro clássico-rei na carreira.

“Esse jogo chega em um momento que a vitória vai ser muito importante pra nós (…) então além da importância de ser um clássico, tem também a importância para o caminhar do campeonato. Já li bastante e ouvi muito sobre a história e estou muito ansioso para poder ajudar o fortaleza a conquistar uma vitória”, comentou Sasha.

RETORNOS

Para o Clássico-Rei, a expectativa do torcedor do Ceará é ter os retornos de Bruno Pacheco, Jhon Vásquez e Richard, que treinaram com o restante do grupo na sexta-feira. Já no Pici, Tinga é o nome que pode voltar a figurar no banco de reservas. O treinador Vojvoda pode contar com o retorno de Tinga, depois três meses fora devido a lesão no joelho.

AUSÊNCIAS NO CLÁSSICO-REI

O lado alvinegro deve ter seis desfalques certos para o confronto. Maquinhos Santos não poderá contar com Luiz Otávio, Messias e Zé Roberto (suspensos), nem com Lindoso, Rigonato e Cléber, que seguem no departamento médico.

Do lado Tricolor do Pici, o desfalque fica por conta de Romarinho, que foi expulso contra o Internacional e cumpre suspensão automática contra o Ceará.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Lucas Ribeiro, Gabriel Lacerda e Victor Luís; Richard (Guilherme Castilho), Richardson e Vina; Lima (Erick), Mendoza e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos.

Fortaleza: Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Hércules, Lucas Crispim e Thiago Galhardo; Moisés e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X FORTALEZA

LocaL: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 14/08/2022 (domingo)

Horário: 16h

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Lucio Beiersdorf Flor

VAR: Daniel Nobre Bins

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil