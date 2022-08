Torcidas de Ceará e Fortaleza fazem a festa nas arquibancadas antes do Clássico-Rei

O ambiente foi de festa na Arena Castelão para o Clássico-Rei deste domingo (14), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A de 2022. Antes da bola rolar, muita festa das torcidas de Ceará e Fortaleza no estádio.

Em maioria, a torcida alvinegra preencheu mais a praça esportivo e apresentou um mosaico 3D, além de dois grandes bandeirões e faixas alvinegras. Com menos espaço, a torcida tricolor cantou alto com bandeiras nas cores do clube, além de um bandeirão com a camisa da equipe.

A partida tem transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e da Rádio Verdinha AM 810. O Diário do Nordeste traz todos os detalhes em tempo real.

Legenda: Na condição de torcida visitante, os Tricolores também fizeram a festa nas arquibancadas Foto: Alexandre Mota