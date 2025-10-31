Diário do Nordeste
Jogada

Marcelo Paz: 'Fortaleza sofreu um autoboicote'; veja entrevista

O CEO do Fortaleza pontuou sobre momento atual, problemas internos e conquistas recentes

Fernanda Alves 14 de Outubro de 2025
Organizadas de Ceará e Fortaleza brigam do Clássico-Rei de futsal

Jogada

PM confirma proibição de organizadas de Ceará e Fortaleza em eventos esportivos

A fiscalização da medida será do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque)

Alexandre Mota 17 de Setembro de 2025
Torcedores de Ceará e Fortaleza em briga no Ginásio Paulo Sarasate

Jogada

Clássico-Rei no futsal é cancelado por briga generalizada entre torcedores de Ceará e Fortaleza

Jogo foi considerado encerrado pela confusão nas arquibancadas

André Almeida e Ian Laurindo 12 de Setembro de 2025
Erandir, ex-atleta do Fortaleza, e atualmente, treinador da equipe feminina das Leoas

Jogada

Trajetória de Erandir no Fortaleza como atleta e treinador das Leoas do Pici | Jogada do Leão #30

Episódio tem a participação do Erandir, ex-atleta do Fortaleza, e atualmente, treinador da equipe feminina das Leoas

Redação 29 de Agosto de 2025
Selfie com fotos de atletas do Botafogo

Jogada

Ceará brinca com Botafogo após goleada sofrida do Fortaleza: ‘vai um chocolate aí?’

O time carioca goleou o Leão por 5 a 0 na Arena Castelão

Alexandre Mota 09 de Agosto de 2025
Ramon Díaz, quando era treinador do Corinthians

Jogada

Ramón Díaz e Luís Zubeldía são cotados para assumir o Fortaleza após demissão de Vojvoda

Treinadores estão no radar após demissão de Vojvoda

Fernanda Alves 14 de Julho de 2025

Jogada

O peso do jejum no Clássico-Rei para saída de Vojvoda do Fortaleza

Treinador deixou o Leão com 31,9% de aproveitamento em clássicos com o Ceará

Vladimir Marques 14 de Julho de 2025
Juan Pablo Vojvoda deixa o Fortaleza após cinco temporadas

Jogada

Juan Pablo Vojvoda não é mais treinador do Fortaleza

Vojvoda é considerado o maior técnico da história do Fortaleza

André Almeida e Fernanda Alves 14 de Julho de 2025
Galeano marcou o gol da vitória do Vozão no Clássico-Rei

Opinião

Ceará vence Clássico-Rei e ganha posições

Confira a coluna desta segunda-feira (14) do comentarista Wilton Bezerra

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 14 de Julho de 2025
Foto de Galeano, atacante do Ceará

Jogada

Galeano celebra gol e vitória no clássico e projeta próxima partida: 'feliz, mas quarta tem mais'

Atacante paraguaio é o vice-artilheiro do Ceará na temporada com 7 gols

Ian Laurindo* 13 de Julho de 2025
1 2 3