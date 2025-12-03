Saiba como Ceará e Fortaleza podem terminar fora do Z4 da Série A juntos na 37ª rodada

A 37ª rodada da Série A de 2025 é crucial para os objetivos de Ceará e Fortaleza. Os arquirrivais entram em campo nesta quarta-feira (3) contra Flamengo e Corinthians, respectivamente, e apesar da rivalidade, podem terminar a noite juntos fora do Z-4 no cenário perfeito para o futebol cearense.

Vale ressaltar que restam duas vagas para o rebaixamento após as confirmações dos descensos de Sport e Juventude. Os principais times inseridos na luta são: Fortaleza (18º - 40 pontos), Inter (17º - 41 pontos), Santos (16º - 41 pontos), Vitória-BA (15º - 42 pontos) e o Ceará (14º - 43 pontos).

Legenda: Ceará e Fortaleza podem terminar a 37ª rodada da Série A fora do Z-4 Foto: reprodução / SrGoool

Nesse recorte, há uma combinação de resultados para Vovô e Leão dependerem apenas de si na última rodada, aumentando a possibilidade de manutenção do Clássico-Rei no Brasileirão de 2026.

E isso envolve quatro jogos hoje: Fortaleza x Corinthians, às 19h, na Arena Castelão; Bragantino x Vitória-BA, às 19h, no Cícero de Souza Marques; Juventude x Santos, às 19h30, no Alfredo Jaconi; e Flamengo x Ceará, às 21h30, no Maracanã. Todas as partidas se conectam e definem o novo Z-4.

O que precisa acontecer?

O primeiro passo é uma vitória do Fortaleza, que saltaria para 43 pontos. De antemão, para o Leão seguir fora do Z-4, deve torcer por tropeços de dois desses três clubes: Inter, Santos ou Vitória-BA.

O detalhe é que essa também é a mesma combinação para o Ceará também não entrar na zona. E isso envolve qualquer placar no Maracanã, seja com derrota, vitória ou empate contra o Flamengo.

Classificação hipotética ao fim da 37ª rodada da Série A

Legenda: Ceará e Fortaleza podem terminar a 37ª rodada da Série A fora do Z-4 Foto: reprodução / SrGoool

Já se todos esses times vencerem, e Vovô e Leão forem derrotados, terminam a 37ª rodada na zona. Como nenhum clube na história foi rebaixado com 46 pontos na era dos pontos corridos da Série A, o mais seguro mesmo é que o Ceará vença um jogo (Flamengo ou Palmeiras), enquanto o Fortaleza ganhe as duas partidas (Corinthians e Botafogo), garantindo então uma pontuação de segurança.

“Secar” o rival pode não ser positivo hoje

O destino de Ceará e Fortaleza está entrelaçado com Inter, Santos e Vitória-BA nesta rodada. Por isso, tudo passa por fazer o resultado e também observar esses concorrentes, com cenários extremos. O Leão pode ser rebaixado ou deixar o Z-4, e o Vovô pode se salvar ou entrar na zona.

No caso dos torcedores rivais, nesse caso específico, ao desejar o desfecho negativo do oponente, ao depender do próprio placar do seu time, pode torcer “sem saber” para uma complicação futura.

Por exemplo, para o Fortaleza cair para a Série B precisa perder e de vitórias desses três times. E esses são os resultados que podem levar o próprio Ceará para a zona. O inverso também se amplia, com tricolores desejando o arquirrival no Z-4 e podendo ficar em um cenário irreversível com isso.

Logo, “secar o rival” durante a 37ª rodada da Série A é um exercício complexo no futebol cearense.