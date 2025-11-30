Fortaleza pode deixar a zona de rebaixamento da Série A contra o Corinthians; veja cenário

O Fortaleza pode deixar a zona de rebaixamento na 37ª rodada da Série A de 2025. Com a vitória por 1 a 0 contra o Atlético-MG, neste domingo (30), em jogo atrasado, o Leão se manteve na 18ª colocação, mas atingiu os 40 pontos, ficando apenas um de distância para o Santos, primeiro time fora do Z-4.

Assim, tem uma possibilidade de sair diante do Corinthians, na próxima quarta-feira (3), às 19h, na Arena Castelão. Para isso, precisa vencer e torcer por tropeços de dois dos três concorrentes diretos no momento: Santos (16º - 41 pontos), Internacional (17º - 41 pontos) e Vitória-BA (15º - 42 pontos).

Vale ressaltar que restam apenas duas vagas para se livrar do rebaixamento, uma vez que Sport e Juventude já confirmaram a queda para a 2ª divisão.

Legenda: Fortaleza pode deixar o Z-4 na próxima e penúltima rodada da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Jogos para secar

Todos as partidas que interessam ao Fortaleza serão realizadas na quarta (3). O Vitória-BA encara o Bragantino, às 19h, fora de casa, em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão. Já pela 37ª rodada, o Santos visita o Juventude, às 19h30, no Alfredo Jaconi, e o Internacional encara o São Paulo, no Morumbi, às 20h. Deste modo, o primeiro a entrar em campo é o time cearense, que precisar fazer o dever de casa para depois aguardar os demais resultados.

Assim, no mundo ideal, o Leão chegaria na última rodada com 43. Na melhor hipótese, fora do Z-4, o que o deixaria dependendo apenas de si para seguir na elite nacional. É fato, no entanto, que a rodada final diante do Botafogo, no domingo (7), às 16h, no Engenhão, terá muito peso na permanência.

E tudo isso só foi possível através da arrancada épica sob o comando do argentino Martín Palermo. Agora são oito jogos sem perder, com três vitórias consecutivas.

A força para seguir vivo é tamanha que mesmo diante desse cenário, segue na zona, mas agora mais vivo do que nunca - essa é a menor distância para sair do Z-4 desde a 11ª rodada, quando entrou na zona. No entanto, vale ressaltar ao torcedor tricolor que o cenário ainda exige alerta máximo. Por exemplo, se não vencer o Corinthians, tem risco de decretar o rebaixamento caso esses mesmos adversários vençam.

Em tempo: com 43 pontos e na 14ª posição, o Ceará tem menos riscos de queda, mas também não está seguro da permanência e pode se complicar, precisando pontuar diante do Flamengo e do Palmeiras. Por isso, também entra no rol de possíveis alvos do Fortaleza nesses dois últimos jogos.

Próximos jogos que interessam ao Fortaleza na Série A