Fortaleza x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Após três jogos seguidos fora de casa, o Fortaleza volta a Arena Castelão para reencontrar o torcedor. O Leão do Pici enfrenta o Atlético-MG neste domingo (30), a partir das 18h30, pela 35ª rodada do Brasileirão e quer manter a sequência de sete jogos de invencibilidade. O Fortaleza segue na 18ª colocação, com 37 pontos, dois a menos do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Na última rodada, venceu o RB Bragantino fora de casa por 1 a 0, com gol de Adam Bareiro.

Caso vença o Galo, o Tricolor do Pici não sairá do Z4, porque o Santos venceu o Sport por 3 a 0 e está na 16ª colocação, com 41 pontos e o Vitória fez 2 a 0 contra o Mirassol e ocupa o 15ª lugar, com 42 pontos. O Leão de Aço só consegue chegar até 40 pontos, ficando só a um de sair da zona vermelha na próxima rodada. Nos três duelos distantes, o Fortaleza fez sete pontos fora de casa, com três vitórias e quatro empates, se mantendo vivo na luta contra o rebaixamento.

Já o Atlético-MG tem 45 pontos, está em 12º colocado, mas ainda segue ressacado com o título de vice-campeão da Sul-Americana e o empate nos acréscimos contra o Flamengo no último jogo. Nas últimas cinco rodadas, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

O Galo quer uma vaga na Libertadores em 2026 e almeja se aproximar do São Paulo, que é o oitavo colocado e perdeu para o Fluminense por 6 a 0. A esperança é que Flu ou Cruzeiro sejam um dos campeões da Copa do Brasil, o que abriria mais uma vaga.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere (pay-per-view).

PALPITES

RETROSPECTO

Fortaleza e Atlético-MG fizeram 23 jogos, com 10 vitórias do Galo, seis empates e sete triunfos do Leão. Com o Tricolor de Aço como mandante, são 10 partidas, com quatro vitórias atleticanas, três tentos tricolores e três empates. O último duelo entre as duas equipes foi há 19 dias, no dia 12 de novembro, por 3 a 3, na Arena MRV. Deyverson, fazendo valer a lei do ex, marcou os três gols do

Fortaleza.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Martín Palermo não tem nenhum atleta suspenso por cartões. Os desfalques do duelo são os jogadores que seguem no departamento médico: lateral-esquerdo Bruno Pacheco (recuperação após cirurgia na mão esquerda); meia Lucca Prior (pubalgia); goleiro João Ricardo (recuperação após cirurgia no ombro direito); volante Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo) e o atacante Marinho (entorse no tornozelo esquerdo).

Sem Bruno Pacheco, a tendência é Diogo Barbosa seguir como titular. No meio de campo, Palermo pode colocar a formação 4-4-2, com Matheus Pereira, que tem habilidade com lançamentos longos, elemento que faltou contra a equipe do RB Bragantino. Estão pendurados, Breno Lopes, Yago Pikachu, Lucca Prior, Eros Mancuso, Lucas Gazal, Diogo Barbosa, Pierre, Bruno Pacheco e Herrera.

COMO CHEGA O ATLÉTICO-MG?

O técnico Jorge Sampaoli e o elenco viajaram na tarde de sábado (29) para Fortaleza. O grupo terá o retorno do meia Igor Gomes, após cumprir suspensão na última partida de uma expulsão. Em contrapartida, são cinco desfalques para o duelo: Rony, que foi expulso contra o Flamengo; e os quatro atletas que estão no departamento médico: zagueiro Lyanco (ruptura do tendão de Aquiles esquerdo) e os atacantes Tomás Cuello (cirurgia no tornozelo esquerdo), Júnior Santos (ruptura do tendão do adutor esquerdo) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito).

O zagueiro Vitor Hugo é dúvida. O atleta está em tratamento de entorse no tornozelo direito, sofrida na partida contra o Flamengo. Com a ausência de Rony, o atacante Gustavo Scarpa, perdeu espaço no elenco de Sampaoli, mas pode ganhar uma nova oportunidade entre os titulares na vaga do camisa 33. Na lista dos pendurados está Sampaoli, Everson, Natanael, Saravia, Caio, Reinier

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Pierre,Pochettino, Matheus Pereira; Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo

Atlético-MG: Everson; Ruan, Saravia, Alonso, Franco; Alexsander, Igor Gomes, Bernard; Dudu, Guilherme Arana, Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

FORTALEZA X ATLÉTICO-MG | FICHA TÉCNICA

Competição: 35ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 30/11/2025 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)



ARBITRAGEM