Palermo explica substituições do Fortaleza e avalia empate no Clássico-Rei: ‘preciso valorizar'

O Fortaleza empatou com o Ceará em 1 a 1, nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A de 2025. O time tricolor abriu o placar com Breno Lopes, mas sofreu o empate com Pedro Raul. Em coletiva, o treinador argentino Martín Palermo valorizou o resultado do Leão.

“A verdade é que a equipe fez uma partida correta, dentro do que é jogar um clássico. Acho que sabíamos o que o adversário podia propor e, mesmo assim, o time conseguiu no 1º tempo fazer a diferença, encontrando o gol. Sabíamos que o Ceará talvez fosse esperar ou ver qual seria a nossa resposta dentro do jogo. E acho que o time mostrou estar à altura do clássico. Estivemos perto da vitória, mas eles chegaram ao empate justamente daquela forma que sabíamos que poderia acontecer: com cruzamentos e com a presença de um centroavante alto, com presença dentro da área. Tivemos as nossas chances, tentamos ampliar o resultado e também manter a equipe equilibrada defensivamente. Bom, são esses detalhes que às vezes acontecem nos clássicos. Nós não conseguimos segurar o resultado favorável, mas acredito que o torcedor pode ficar tranquilo com o que viu da equipe mais uma vez. Foi feito um grande esforço, jogamos o clássico para vencê-lo da maneira como havíamos trabalhado, mas ficamos com aquela sensação de frustração, porque estivemos a poucos minutos de conseguir os três pontos”. Martín Palermo Técnico do Fortaleza

Em campo, o Fortaleza iniciou a partida com quatro atacantes, em uma sistema de jogo com: Lucero, Adam Bareiro, Moisés e Breno Lopes. No entanto, no fim, terminou apenas com Lucero na frente. Palermo explicou que o recuou foi pela ausência de peças no banco com as mesmas características.

“Nas substituições entraram jogadores com outras características, então é claro que o jogo muda completamente. Ter jogadores diferentes ou adicionar mais um volante, como fizemos no final, muda bastante. A característica do Crispim não é a mesma do Moisés; são jogadores que oferecem outras funções à equipe. Pode parecer, de fora, que o time mudou muito, mas mudou por causa das características dos jogadores, não porque a minha proposta tenha sido de ‘vamos nos defender’. Se tivéssemos jogadores com características semelhantes aos que saíram, certamente manteríamos a ideia e a forma de continuar atacando e pressionando o adversário. As mudanças, obviamente, não significam que pensamos apenas em nos defender ou segurar o resultado. Também o adversário se viu na necessidade de ir buscar o empate, de tentar igualar o placar, e do jeito que sabíamos que o Ceará poderia conseguir. Mas, enfim, é preciso valorizar também o que temos feito defensivamente”. Martín Palermo Técnico do Fortaleza

Na tabela de classificação, o Fortaleza ficou na vice-lanterna da Série A, com 29 pontos. A equipe volta a campo no domingo (9), às 20h30, na Arena Castelão, diante do Grêmio, pela 33ª rodada.

Coletiva de Martín Palermo, técnico do Fortaleza