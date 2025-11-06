Diário do Nordeste
Pierre lamenta gol sofrido no fim e empate no Clássico-Rei: 'Deixamos escapar '

Fortaleza vencia até os 44 do 2º tempo, quando sofreu gol de Pedro Raul

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:18)
Jogada
Legenda: O volante Pierre, do Fortaleza, lamentou o empate com o Ceará
Foto: KID JUNIOR / SVM

O volante Pierre lamentou o gol sofrido no fim e empate no Clássico-Rei em 1x1 diante do Ceará, na noite desta quinta-feira (6), pela 32ª rodada da Série A. O resultado manteve o Leão na vice-lanterna da Série A, agora com 29 pontos, 5 de deixar o Z4.

O jogador do Fortaleza comentou o amargo resultado no fim da partida,com gol sofrido aos 44 do 2º tempo.

"A gente fica triste pelo empate, deixamos escapar nos acréscimos. A gente sabia que uma vitória nos deixava em uma situação melhor na tabela, mas não temos tempo para lamentar", disse ele.

Em seguida, Pierre disse que o foco tem que ser o duelo contra o Grêmio, no domingo (9), às 20h30, contra o Grêmio, no Castelão, pela 33ª rodada.

"Não temos tempo para negociar pontos, a gente sabia da importância desse jogo, por ser um clássico. É descansar, recuperar, virar a página e focar no Grêmio, que é um jogo muito importante pra gente".

 

