Norde Vôlei domina e vence o Fluminense/RJ pela segunda rodada da Superliga B

Equipe cearense fez 3 a 0 e assumiu momentaneamente a liderança da competição

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:26)
Jogada
Legenda: O Norde conquistou sua segunda vitória na Superliga B
Foto: Mailson Santana/FFC

O Norde Vôlei conseguiu sua segunda vitória em dois jogos na Superliga B 2025/2026. Os comandados de Marcelo Negrão bateram o Fluminense/RJ na noite desta quinta-feira (04), por 3 sets a 0 (parciais de 17x25, 18x25 e 20x25), no ginásio João Coelho Netto, nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro (RJ).

Com a vitória e os resultados da competição nesta noite, o Carcará cearense assumiu momentaneamente a liderança da competição, com seis pontos conquistados, seis sets ganhos e apenas um perdido. O destaque do Norde no jogo foi novamente o oposto Da Silva, com vários pontos de saques e viradas de bola seguras. O oposto, inclusive, fez os pontos decisivos dos dois primeiros sets do jogo através de dois aces.

"Foi um jogo importante, a gente sabia que jogar aqui teria uma certa dificuldade porque está na casa do time adversário, mas desde o começo a gente conseguiu imprimir um ritmo muito bom de saque, defesa, bloqueio e contra-ataque, que facilitou o nosso jogo. Hoje a gente teve uma postura diferente de saque, conseguimos ser mais agressivos desde o começo e refletiu no resultado", analisou o oposto Da Silva.

O jogo

Durante todo o período dos três sets, o Norde nunca perdeu o controle da partida. Nas três partes, o Carcará assumiu a liderança dos sets logo no início e abriu boas vantagens no placar a partir dos meios dos sets. Os cearenses só ficaram atrás no placar em duas oportunidades, uma no primeiro set e outra no segundo. 

O time que iniciou o jogo foi o mesmo que estreou com vitória na semana passada: Rodrigo Ribeiro (levantador), Rafa Bairros e Tiago Salles (ponteiros), Matheus Paulo e Pablo Bertolo (centrais), Caio da Silva (oposto) e Bruno Bello (líbero). No terceiro set, após abrir oito pontos de diferença, o técnico Marcelo Negrão rodou o elenco, promovendo as entradas do ponteiro Ygor Ceará, do levantador Gabriel Galo, do oposto Breno Silva e do central Guilherme Rech. 

Próximo compromisso

Na próxima rodada, o Carcará voltará a voar em casa, no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza, quando enfrenta o América/SSC/RN, no clássico nordestino na competição, dia 13/12, sábado, às 18h.

Jogada

