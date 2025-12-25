Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25)
Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:23)
A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta quinta-feira (25) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (25), NA NFL
- 15h | Dallas Cowboys x Washington Commanders | Netflix
- 18h30 | Detroit Lions x Minnesota Vikings | Netflix
- 22h15 | Denver Broncos x Kansas City Chiefs | Sportv e GE TV
