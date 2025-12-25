Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25) de Natal
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:14)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (25) de Natal conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (25), NA NBA
- 14h | New York Knicks x Cleveland Cavaliers | ESPN 2 e Disney+
- 16h30 | Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs | ESPN 2 e Disney+
- 19h | Golden State Warriors x Dallas Mavericks | ESPN 2 e Disney+
- 22h | Los Angeles Lakers x Houston Rockets | ESPN 2 e Disney+
- 0h30 | Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves | ESPN 2 e Disney+
Assuntos Relacionados