Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25) de Natal

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:14)
Jogada
Legenda: Stephen Curry, jogador do Golden State Warriors
Foto: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (25) de Natal conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (25), NA NBA

  • 14h | New York Knicks x Cleveland Cavaliers | ESPN 2 e Disney+
  • 16h30 | Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs | ESPN 2 e Disney+
  • 19h | Golden State Warriors x Dallas Mavericks | ESPN 2 e Disney+
  • 22h | Los Angeles Lakers x Houston Rockets | ESPN 2 e Disney+
  • 0h30 | Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves | ESPN 2 e Disney+
