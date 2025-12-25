Pedrinho toma decisão sobre futuro no Vasco e agita bastidores em São Januário

Pedrinho não deverá disputar a reeleição à presidência do Vasco. A informação foi publicada nesta quinta-feira (25) pelo ge, apurada junto a aliados do atual mandatário do time carioca. O próprio Pedrinho ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação.

De acordo com a reportagem, publicada nesta quinta-feira de Natal, Pedrinho teria decidido não participar do próximo pleito eleitoral e teria comunicado isso aos seus principais aliados no clube, que ainda decidirão quem será o nome escolhido para concorrer ao cargo.

As principais motivações para a decisão de Pedrinho seriam o desgaste com situação política do clube cruzmaltino, principalmente por conta de episódios de ameaça envolvendo a sua família, o que teriam o deixado abalado nos últimos tempos.

A eleição acontecerá apenas ao fim da temporada 2026, e decidirá quem comandará o clube carioca entre os anos de 2027 a 2029. Existe inclusive a expectativa de que, até lá, Pedrinho possa mudar de opinião e decidir concorrer novamente ao cargo.