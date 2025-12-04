Diário do Nordeste
Ainda se recuperando de pneumonia, Brítez sente dores abdominais e vira dúvida para Fortaleza

Jogador segue realizando trabalhos com médicos do clube

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:00)
Jogada
Legenda: Brítez, zagueiro do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza tem uma dúvida importante para o confronto diante do Botafogo, pelo Brasileirão. O zagueiro Brítez sentiu dores abdominais após o duelo contra o Corinthians, nesta quarta-feira (3). O quadro ainda é consequência da pneumonia sofrida pelo jogador ainda em novembro

Desde o episódio da pneumonia, o jogador tem realizado trabalhos específicos com médicos do clube após os confrontos da Série A, para se recuperar completamente. O jogador chegou a ficar fora da partida contra o Bahia, pela 34ª rodada da competição e voltou contra o Bragantino. 

Além de atuar contra o Massa Bruta, também entrou em campo no confronto contra Atlético-MG e Corinthians, sendo determinante nos confrontos. Apesar da dúvida, ainda de acordo com o ge, é que o jogador não desfalque o grupo comandado por Martín Palermo.

O Tricolor do Pici, que luta para escapar da zona de rebaixamento, volta a campo diante do time carioca. O duelo entre as equipes será no domingo (7), a partir das 16h (de Brasília), no Nilton Santos. 

