Fortaleza depende apenas de si para cravar permanência na última rodada da Série A; veja

O Fortaleza depende apenas de si para cravar a permanência na Série A. O clube que se recusa à morrer, que escolheu sobreviver, operou um verdadeiro milagre na reta final do Brasileirão ao deixar a zona de rebaixamento na penúltima rodada, após seis meses e 26 rodadas, e agora poder sacramentar tudo no último confronto, diante do Botafogo.

Tudo por conta da vitória contra o Corinthians por 2 a 1, nesta quarta (3), na Arena Castelão, pela 37ª rodada, sendo o 9º jogo de invencibilidade e o 4º triunfo seguido. Com os demais resultados, o Leão, enfim, deixou o Z-4 e subiu para a 16ª colocação, com 43 pontos. Logo, tem um a mais que o Vitória-BA (42), primeiro da zona, e dois a mais que o Internacional, que está em 18º, com 41.

Legenda: O Fortaleza inicia a última rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Foto: reprodução / SrGoool

Para sair do Z-4, precisava de dois tropeços entre os concorrentes diretos (Santos, Inter e Vitória-BA), o que aconteceu, com apenas o Santos vencendo. Assim, a missão é permanecer na frente de Vitória-BA e Inter, os únicos que podem lhe ultrapassar, no encerramento do Brasileirão, domingo (7), às 16h. O Fortaleza encara o Botafogo no Engenhão, o Vitória-BA recebe o São Paulo no Barradão e o Inter enfrenta o Bragantino no Beira-Rio.

Cenários para a permanência do Fortaleza na Série A

Vitória contra o Botafogo

Se vencer, o Fortaleza crava a permanência na Série A. Isso porque atinge 46 pontos, pontuação que não pode mais ser alcançada por Vitória-BA e Internacional.

Empate com o Botafogo

Em caso de empate, o Fortaleza chega aos 44 pontos e corre riscos. Para seguir fora do Z-4, dependeria de dois desses três resultados: empate/derrota do Vitória-BA, empate/derrota do Inter ou derrota do Ceará, que entrou na última rodada como a mesma pontuação do Leão na competição.

Vale ressaltar que o Inter também pode ficar atrás do Fortaleza se vencer, mas deve golear o Bragantino na última rodada por um placar de 5 a 0, o que torna tudo muito difícil também aos gaúchos. No entanto, caso apenas um desses resultado ocorra, somado ao empate do Fortaleza, o desfecho seria o rebaixamento.

Derrota para o Botafogo

No pior cenário, com uma derrota, o Fortaleza seguiria com 43 pontos e precisaria torcer para dois resultados simultâneos: Vitória-BA e Internacional não vencerem na última rodada contra São Paulo e Bragantino, respectivamente.

Em qualquer desses cenários, a referida equipe ultrapassa o Fortaleza, que também seria rebaixado. Logo, nenhum poderia vencer para o time cearense se salvar.