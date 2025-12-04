Diário do Nordeste
Fortaleza tem desfalque de titular para confronto decisivo contra o Botafogo

Herrera tomou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e fica de fora da última rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:41)
Jogada
Titular do Fortaleza nessa reta final de Brasileirão, Herrera será desfalque na partida contra o Botafogo, pela última rodada da Série A. O argentino completou a sequência de três cartões amarelos contra o Corinthians e não estará à disposição de Palermo para enfrentar os cariocas.

Dos jogadores titulares que estavam pendurados, como Pierre, Breno Lopes, Mancuso e Diogo Barbosa, o atacante foi o único que tomou o cartão amarelo. Sendo assim, todos os outros atletas estarão disponíveis para Palermo. 

Sendo assim, o treinador argentino terá que achar um substituto à altura. Dentre as opções, estão Pikachu, que está sendo o substituto direto pela direita nas últimas partidas, e Marinho, que já foi titular do Fortaleza e está recuperado de lesão. Outras alternativas, menos prováveis, seriam a mudança do esquema tático ou a improvisação de outros atletas que não são da posição.

O Fortaleza visita o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro em busca de se manter na primeira divisão. A partida acontece às 16h, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). 

