Fortaleza x Corinthians: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza vai se despedir das partidas na Arena Castelão e do torcedor tricolor em 2025 nesta quarta-feira (3), às 19h, no duelo contra o Corinthians, válido pela 37ª rodada do Brasileirão. Na última rodada, venceu o Atlético-MG por 1 a 0 para mais de 51 mil torcedores. A promessa é de um estádio lotado, superando a marca do duelo anterior, já que há mais de 50 mil torcedores confirmados.

Para esse duelo, o Laion está a um ponto de distância da saída do Z4. Com 40 pontos e na 18ª posição, só a vitória importa para chegar aos 43 pontos. O Leão vai esperar por tropeços de Internacional, Santos e Vitória e o cenário fica favorável para o Tricolor de Aço.

Vivendo um momento oposto, o Corinthians está na nona colocação com 46 pontos e sonha com uma vaga na Libertadores 2026. A expectativa do Timão é terminar a temporada em oitavo lugar. O Alvinegro está há dois jogos sem vencer: empatou por 2 a 2 com o Botafogo na Neo Química Arena na rodada anterior, e perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0 no Mineirão.

A equipe ainda tem a Copa do Brasil em 2025, que tem sido o foco maior do Coringão. Classificado para a semifinal, o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro em duelos de ida e volta, nos dias 10 e 14 de dezembro, respectivamente.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

PALPITES

RETROSPECTO

O histórico de duelos entre Fortaleza e Corinthians somam 37 partidas, com 20 vitórias do Timão, sete vezes que o Leão do Pici levou a melhor e dez empates. Com o Tricolor de Aço como mandante foram 18 jogos, com oito vitórias do Coringão, três empates e sete vitórias do Laion.

O último confronto entre as equipes foi no dia 03 de agosto de 2025, pela 18ª rodada, na Neo Química Arena. Os clubes empataram por 1 a 1. O Fortaleza abriu o placar com gol de Breno Lopes, mas sofreu o empate no final do jogo, com gol de Carillo.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Martín Palermo não terá suspensos para a partida, já que contra o Galo, nenhum atleta tricolor sofreu cartões. O técnico argentino terá de fora os atletas no departamento médico, segundo o último boletim médico do Fortaleza: João Ricardo (recuperação após cirurgia no ombro direito); Bruno Pacheco (recuperação após cirurgia na mão esquerda), Lucca Prior (pubalgia) e Helton Leite (contratura muscular na lombar).

Os atletas Rodrigo e Marinho entraram em transição. Marinho postou nas redes sociais que voltou às atividades, após 38 dias tratando uma entorse no tornozelo esquerdo. Apesar dessas situações, não há expectativas que ambos sejam relacionados, já que Palermo costuma conservar os atletas que retornam de lesão.

Estão pendurados, Breno Lopes, Yago Pikachu, Lucca Prior, Eros Mancuso, Lucas Gazal, Diogo Barbosa, Pierre, Bruno Pacheco e Herrera.

COMO CHEGA O CORINTHIANS?

Dorival Júnior deve apostar em time misto, já que o foco tem sido a Copa do Brasil e os principais jogadores serão poupados. O meia-atacante Garro e os atacantes Memphis Depay e Yuri Alberto ficaram em São Paulo. Por isso, o ataque titular deve ser composto por Dieguinho e Gui Negão.

Nos desfalques estão o lateral-direito Matheuzinho, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na rodada passada e volante Charles, punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela agressão no duelo contra o RB Bragantino, na 32ª rodada do Brasileirão.

Dorival vai contar com o retorno do volante venezuelano José Martínez. O atleta cumpriu suspensão na última rodada. Estão pendurados Breno Bidon, Matheus Bidu e Talles.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique; José Martínez, André, Breno Bidon, Vitinho e Fabrizio Angileri (Hugo); Dieguinho e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior

FORTALEZA X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA