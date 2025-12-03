Com defesaça aos 45, Brenno, emocionado, projeta: "vamos sacramentar a permanência do Fortaleza"

Herói da vitória, Brenno, goleiro do Fortaleza, comemorou, emocionado, o resultado positivo conquistado pelo Fortaleza. Com defesa espetacular nos minutos finais da partida, o arqueiro parabenizou a partida da equipe e dedicou à torcida tricolor, que registrou seu público recorde na Série, os três pontos cruciais que deixaram o time fora da zona de rebaixamento, após 27 rodadas, e dependendo somente de si para garantir a permanência na elite nacional.

Emoção muito grande porque as pessoas só vêm os 90 minutos, mas nós somos seres humanos também. O futebol é muito além desses 90 minutos. Foram anos difíceis, dois anos atrás. Esse ano também para mim e para nós, passei por uma cirurgia ainda tenho dores até hoje. Mas graças a Deus é muito muito emocionante poder dar alegria pra minha família, para todos da torcida e principalmente pro nosso grupo que sofreu tanto esse ano e ainda não conquistamos nada, mas estamos muito próximos. Se Deus quiser, o próximo jogo nós vamos sacramentar com chave de ouro a permanência no Fortaleza e esse é o nosso objetivo desde o começo. Sempre foi. E se Deus quiser vai dar certo.

Com o resultado, sendo esta a quarta vitória consecutiva e com nove jogos de invencibilidade, o Fortaleza chegou aos 43 pontos em 37rodadas disputadas até o momento na Série A do Brasileirão 2025. A equipe comandada pelo técnico Martín Palermo ocupa a décima sexta colocação na tabela, um ponto a mais do Vitória, primeiro dentro do Z4, com 42 pontos conquistados.

O clube cearense volta a campo no próximo domingo (7), às 16h, com o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, sendo esta a 38ª e última rodada, com o Leão lutando para confirmar a permanência.