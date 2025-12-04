Ceará anuncia 40 mil confirmados para jogo contra o Palmeiras já com setor esgotado
Clube divulgou a segunda parcial de ingressos para última partida da Série A
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:58)
O Ceará divulgou nesta quinta-feira (4), a 2ª parcial de ingressos para o jogo contra o Palmeiras pela 38ª e última rodada da Série A com 40 mil torcedores já confirmados. A partida vai acontecer neste domingo (7) , às 16h na Arena Castelão.
Os bilhetes estão disponíveis por valores promocionais, a partir de R$ 10. Além disso, o setores inferior norte e superior norte já estão esgotados.
O Vozão é o 15º colocado com 43 pontos e depende somente de si para garantir a permanência do clube na Série A, já que com uma vitória, a equipe chegaria aos 46 e não pode ser mais alcançado por Vitória e Internacional, podendo ainda conquistar uma vaga na Sul-Americana.
Confira valores dos ingressos
- Superior Norte: Esgotado
- Inferior Norte: Esgotado
- Superior Central: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Inferior Central: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
- Inferior Sul: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
- Especial: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
- Premium: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia-entrada)
* Sob supervisão de Vladimir Marques
