Ceará anuncia 40 mil confirmados para jogo contra o Palmeiras já com setor esgotado

Clube divulgou a segunda parcial de ingressos para última partida da Série A

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:58)
Jogada
Legenda: A torcida do Ceará promete casa cheia contra o América-MG na Arena Castelão
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará divulgou nesta quinta-feira (4), a 2ª parcial de ingressos para o jogo contra o Palmeiras pela 38ª e última rodada da Série A com 40 mil torcedores já confirmados. A partida vai acontecer neste domingo (7) , às 16h na Arena Castelão.

Os bilhetes estão disponíveis por valores promocionais, a partir de R$ 10. Além disso, o setores inferior norte e superior norte já estão esgotados.

O Vozão é o 15º colocado com 43 pontos e depende somente de si para garantir a permanência do clube na Série A, já que com uma vitória, a equipe chegaria aos 46 e não pode ser mais alcançado por Vitória e Internacional, podendo ainda conquistar uma vaga na Sul-Americana.

Confira valores dos ingressos

  • Superior Norte: Esgotado
  • Inferior Norte: Esgotado
  • Superior Central: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
  • Inferior Central: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
  • Inferior Sul: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
  • Especial: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
  • Premium: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia-entrada)

* Sob supervisão de Vladimir Marques

