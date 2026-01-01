Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Neymar renova contrato com o Santos até o fim de 2026

Atacante fez cirurgia no joelho e voltará a jogar em fevereiro

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:56)
Jogada
Legenda: Neymar renovou com o Santos para 2026
Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Neymar renovou contrato com o Santos e ficará no clube até o fim de 2026. O time santista anunciou em suas redes sociais e permanência do jogador. 

Legenda: Os perfis oficiais do Santos e do Neymar anunciaram a renovação de contrato
Foto: Reprodução / Redes Sociais

Neymar tinha contrato com até dia 31 de dezembro e vinha negociando a renovação durante a disputa da Série A do Brasileiro. Na reta final da competição, ele jogou no sacrifício, e foi importante para a permanência do time de Vojvoda na Série A. 

Em 28 jogos pelo Peixe em 2025, Neymar marcou 11 gols e deu 4 assistências.

Ao fim da temporada, ele fez cirurgia no menisco do joelho esquerdo e deve volta aos gramados em fevereiro.

Assuntos Relacionados

Jogada

Neymar renova contrato com o Santos até o fim de 2026

Atacante fez cirurgia no joelho e voltará a jogar em fevereiro

Vladimir Marques Há 25 minutos

Jogada

Como chega o Ceará para a Copinha 2026: Veja elenco, quem comanda a equipe e tabela

Vovô estreia no dia 3 na maior competição de base do país

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Como chega o Fortaleza para a Copinha 2026: Veja elenco, quem comanda a equipe e tabela

Leão estreia no dia 4 na maior competição de base do país

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de Willian Machado, jogador do Ceará, no estádio Presidente Vargas (PV)

Jogada

Acertado com o Mirassol, Willian Machado se despede do Ceará: 'Privilégio honrar essa camisa'

Zagueiro foi um dos destaques do Ceará na Série A 2025 e foi vendido ao time paulista

Vladimir Marques Há 2 horas

Jogada

Copinha 2026 começa no dia 2: Veja datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá

Copa São Paulo de Junior 2026 terá 128 equipes, sendo quatro cearenses

Vladimir Marques 01 de Janeiro de 2026

Jogada

Jogadores do Fortaleza se envolvem em confusão com agressões em condomínio de luxo no Eusébio

Mancuso publicou nota nas redes sociais e alegou invasão a casa dele

Redação 01 de Janeiro de 2026