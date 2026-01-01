Neymar renova contrato com o Santos até o fim de 2026
Atacante fez cirurgia no joelho e voltará a jogar em fevereiro
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:56)
Neymar renovou contrato com o Santos e ficará no clube até o fim de 2026. O time santista anunciou em suas redes sociais e permanência do jogador.
Neymar tinha contrato com até dia 31 de dezembro e vinha negociando a renovação durante a disputa da Série A do Brasileiro. Na reta final da competição, ele jogou no sacrifício, e foi importante para a permanência do time de Vojvoda na Série A.
Em 28 jogos pelo Peixe em 2025, Neymar marcou 11 gols e deu 4 assistências.
Ao fim da temporada, ele fez cirurgia no menisco do joelho esquerdo e deve volta aos gramados em fevereiro.
