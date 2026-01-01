Como chega o Fortaleza para a Copinha 2026: Veja elenco, quem comanda a equipe e tabela

Bicampeão Cearense Sub-20, o Tricolor de Aço chega à Copinha após boas campanhas em 2025, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil da categoria, competição em que chegou às quartas de final, além de ter sido semifinalista da Taça Fares Lopes.

Sob o comando do técnico Léo Porto, o Leão do Pici disputará a competição de base com 39 jogadores inscritos, com atletas das categorias Sub-20 e Sub-17, além de dois jogadores nascidos em 2009.

Integrante do Grupo 23, o Fortaleza enfrentará União Mogi-SP, Centro Olímpico-SP e Confiança-PB na primeira fase da Copinha.

Legenda: Léo Porto é o treinador do Leão para a Copinha Foto: Baggio Rodrigues

"Estamos em reta final de preparação e neste ano tivemos a possibilidade de inscrever alguns atletas a mais que nos anos anteriores. Além de relacionar os atletas que já vinham se destacando no Sub-20 conseguimos oportunizar alguns jogadores da Sub-17 que irão participar da sua primeira Copinha. Sabemos das dificuldades da competição, que alguns atletas podem ser convocados para integrar o profissional, mas todo o grupo está preparado para representar o Fortaleza da melhor forma na Copa São Paulo", comentou Léo Porto, técnico do Fortaleza Sub-20.

Jogos do Fortaleza

4 de janeiro, 13h: Fortaleza x Centro Olímpico-SP

7 de janeiro, 15h15: Confiança-PB x Fortaleza

10 de janeiro, 15h15: União Mogi-SP x Fortaleza

Elenco do Leão para a Copinha:

Goleiros:

Cássio - 2005

César - 2006

Kauã Souza - 2006

Ihuri - 2008

Laterais:

Rafael Vaz - 2006

João Vitor Rosa - 2005

Lenin - 2006

Dieguinho - 2008

Guilherme Moura - 2005

Arthur - 2006

João Leite - 2008

Zagueiros:

Kauã Rocha - 2007

Luan - 2005

João Lima - 2005

Guilherme Buscarioli - 2006

Guilherme Cristovam - 2006

João Lucas - 2009

Volantes:

Riveros - 2006

Bruninho - 2005

Paulo Souto - 2006

Reyes - 2006

Genilson - 2008

Vinicius Onibeni - 2008

Meias:

Lucas Emanoel - 2006

Peterson - 2006

Bruno Branco - 2005

Kauan Saturnino - 2007

Manaus - 2009

Felipe Meireles - 2008

Atacantes:

Carlos Miguel - 2005

Tomás Roco - 2005

Fellype - 2006

Caio Wesley - 2007

Juan Fidelis - 2007

Enzo Richard - 2008

André Ricardo - 2005

Fash - 2005

Hwaskar - 2006

Caio Lucas - 2008