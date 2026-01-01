Diário do Nordeste
Como chega o Fortaleza para a Copinha 2026: Veja elenco, quem comanda a equipe e tabela

Leão estreia no dia 4 na maior competição de base do país

Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Atualizado às 14:24
Jogada
Legenda: O Fortaleza é o atual campeão cearense Sub20 e está na Copinha
Foto: Baggio Rodrigues

Bicampeão Cearense Sub-20, o Tricolor de Aço chega à Copinha após boas campanhas em 2025, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil da categoria, competição em que chegou às quartas de final, além de ter sido semifinalista da Taça Fares Lopes.

Sob o comando do técnico Léo Porto, o Leão do Pici disputará a competição de base com 39 jogadores inscritos, com atletas das categorias Sub-20 e Sub-17, além de dois jogadores nascidos em 2009.

Integrante do Grupo 23, o Fortaleza enfrentará União Mogi-SP, Centro Olímpico-SP e Confiança-PB na primeira fase da Copinha.

Legenda: Léo Porto é o treinador do Leão para a Copinha
Foto: Baggio Rodrigues

"Estamos em reta final de preparação e neste ano tivemos a possibilidade de inscrever alguns atletas a mais que nos anos anteriores. Além de relacionar os atletas que já vinham se destacando no Sub-20 conseguimos oportunizar alguns jogadores da Sub-17 que irão participar da sua primeira Copinha. Sabemos das dificuldades da competição, que alguns atletas podem ser convocados para integrar o profissional, mas todo o grupo está preparado para representar o Fortaleza da melhor forma na Copa São Paulo", comentou Léo Porto, técnico do Fortaleza Sub-20.

Jogos do Fortaleza

4 de janeiro, 13h: Fortaleza x Centro Olímpico-SP
7 de janeiro, 15h15: Confiança-PB x Fortaleza
10 de janeiro, 15h15: União Mogi-SP x Fortaleza

Elenco do Leão para a Copinha:

Goleiros:

Cássio - 2005
César - 2006
Kauã Souza - 2006
Ihuri - 2008

Laterais:

Rafael Vaz - 2006
João Vitor Rosa - 2005
Lenin - 2006
Dieguinho - 2008
Guilherme Moura - 2005
Arthur - 2006
João Leite - 2008

Zagueiros:

Kauã Rocha - 2007
Luan - 2005
João Lima - 2005
Guilherme Buscarioli - 2006
Guilherme Cristovam - 2006
João Lucas - 2009

Volantes:

Riveros - 2006
Bruninho - 2005
Paulo Souto - 2006
Reyes - 2006
Genilson - 2008
Vinicius Onibeni - 2008

Meias:

Lucas Emanoel - 2006
Peterson - 2006
Bruno Branco - 2005
Kauan Saturnino - 2007
Manaus - 2009
Felipe Meireles - 2008

Atacantes:

Carlos Miguel - 2005
Tomás Roco - 2005
Fellype - 2006
Caio Wesley - 2007
Juan Fidelis - 2007
Enzo Richard - 2008
André Ricardo - 2005
Fash - 2005
Hwaskar - 2006
Caio Lucas - 2008

