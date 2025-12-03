Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja os cenários da última rodada para o Ceará garantir permanência na Série A

Vovô enfrenta o Palmeiras no Castelão neste domingo (3)

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 00:03, em 04 de Dezembro de 2025)
Vladimir Marques
Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Flamengo e definirá sua situação na Série A na última rodada
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará foi derrotado pelo Flamengo por 1x0 no Maracanã na noite desta quarta-feira (3), pela penúltima rodada da Série A. Uma vitória garantiria a permanência, mas o Vovô não conseguiu segurar o time carioca, que se sagrou campeão brasileiro. Mesmo com a derrota, o Vovô só depende de sí para permanecer, já que Vitória e Internacional tropeçaram na rodada, derrotados por Bragantino e São Paulo, respectivamente. 

O Ceará se manteve com 43 pontos, agora em 15º. O Vovô disputa a permanência com 4 clubes: Santos (14º com 43), Fortaleza (16º com 43), Vitória (17º com 42) e Internacional (18º com 41). 

Legenda: O Ceará disputa a permanência com 4 equipes
Foto: Reprodução / srgoool

Jogos que interessam ao Ceará

Nilton Santos - 07/12 - 16h
Botafogo x Fortaleza

O Botafogo jogará por uma vaga direta na Libertadores.

Vila Belmiro - 07/12 - 16h
Santos x Cruzeiro

O Cruzeiro não tem chance remota de ser vice-campeão da Série A

Beira-Rio - 07/12 - 16h
Internacional x Bragantino

O Bragantino joga com objetivo de chegar ao G8, que pode dar uma vaga na Pré-Libertadores

Barradão - 07/12 - 16h
Vitória x São Paulo

O São Paulo joga com objetivo de chegar ao G8, que pode dar uma vaga na Pré-Libertadores

São 3 cenários na 38ª rodada, para a permanência do Vovô, quando enfrenta o Palmeiras - já sem chances de título - no Castelão.

Cenário 1: com vitória

Se vencer, o Vovô chega aos 46 pontos e permanece na Série A sem depender de outros resultados.

Cenário 2: com empate

Se empatar, o Vovô chega aos 44 pontos e dependerá de tropeços de dois dos quatro adversários:

  • Fortaleza (empate)
  • Vitória (empate)
  • Internacional (empate)
  • Santos (derrota)

Cenário 3: com derrota

Se perder, o Vovô se manterá com 43 pontos e dependerá de tropeços de dois dos três adversários. 

  • Empate do Inter
  • Empate do Vitória
  • Derrota do Fortaleza
Assuntos Relacionados