Veja os cenários da última rodada para o Ceará garantir permanência na Série A
Vovô enfrenta o Palmeiras no Castelão neste domingo (3)
O Ceará foi derrotado pelo Flamengo por 1x0 no Maracanã na noite desta quarta-feira (3), pela penúltima rodada da Série A. Uma vitória garantiria a permanência, mas o Vovô não conseguiu segurar o time carioca, que se sagrou campeão brasileiro. Mesmo com a derrota, o Vovô só depende de sí para permanecer, já que Vitória e Internacional tropeçaram na rodada, derrotados por Bragantino e São Paulo, respectivamente.
O Ceará se manteve com 43 pontos, agora em 15º. O Vovô disputa a permanência com 4 clubes: Santos (14º com 43), Fortaleza (16º com 43), Vitória (17º com 42) e Internacional (18º com 41).
Jogos que interessam ao Ceará
Nilton Santos - 07/12 - 16h
Botafogo x Fortaleza
O Botafogo jogará por uma vaga direta na Libertadores.
Vila Belmiro - 07/12 - 16h
Santos x Cruzeiro
O Cruzeiro não tem chance remota de ser vice-campeão da Série A
Beira-Rio - 07/12 - 16h
Internacional x Bragantino
O Bragantino joga com objetivo de chegar ao G8, que pode dar uma vaga na Pré-Libertadores
Barradão - 07/12 - 16h
Vitória x São Paulo
O São Paulo joga com objetivo de chegar ao G8, que pode dar uma vaga na Pré-Libertadores
São 3 cenários na 38ª rodada, para a permanência do Vovô, quando enfrenta o Palmeiras - já sem chances de título - no Castelão.
Cenário 1: com vitória
Se vencer, o Vovô chega aos 46 pontos e permanece na Série A sem depender de outros resultados.
Cenário 2: com empate
Se empatar, o Vovô chega aos 44 pontos e dependerá de tropeços de dois dos quatro adversários:
- Fortaleza (empate)
- Vitória (empate)
- Internacional (empate)
- Santos (derrota)
Cenário 3: com derrota
Se perder, o Vovô se manterá com 43 pontos e dependerá de tropeços de dois dos três adversários.
- Empate do Inter
- Empate do Vitória
- Derrota do Fortaleza