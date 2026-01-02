Quem era Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, encontrada morta

Victoria Jones, de 34 anos, foi encontrada morta em um hotel de São Francisco, nos Estados Unidos, na madrugada dessa quinta-feira (1º). Ela era filha do ator norte-americano Tommy Lee Jones.

Segundo informações do portal TMZ, Jones foi encontrada desacordada em um corredor do hotel Fairmont, logo nas primeiras horas do primeiro dia de 2026. Os bombeiros foram acionados por volta das 2h52.

“Nossas equipes responderam à ocorrência, realizaram uma avaliação e constataram o óbito de uma pessoa”, disse um porta-voz, de acordo com o The Guardian.

A polícia de São Francisco e o Instituto Médico Legal estão à frente do caso. A causa da morte ainda será determinada. Até a última atualização, não houve manifestações da família sobre o caso.

Quem era Victoria Jones

Victoria é a segunda filha de Tommy Lee Jones com a segunda esposa, Kimberlea Cloughley. Quando criança, ela chegou a atuar ao lado do pai em algumas produções, como o filme “Homens de Preto II” (2002) e a série “One Tree Hill” (2003).

Constantemente, Victoria era vista ao lado do pai em tapetes vermelhos durante a divulgação de longas e outros eventos cinematográficos. Foi o caso de outubro de 2017, quando o ator fez parte do júri do festival de cinema de Tóquio.

Por sua vez, Tommy Lee Jones tem uma longa carreira em Hollywood. O veterano ator chegou a ganhar um Oscar pela atuação em “O Fugitivo” (1993). “JFK” (1991) e “Onde os Fracos Não Têm Vez” (2007) são outros exemplares do currículo de filmes do estadunidense.

Victoria foi presa em maio no condado de Santa Cruz e detida novamente em junho, em Napa, por violência doméstica e abuso contra idosos, sendo liberada sob fiança. Em ambos os casos, declarou-se inocente.