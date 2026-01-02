Diário do Nordeste
Após Mega da Virada, Lotomania sorteia R$ 10 milhões nesta sexta-feira (2)

Com o fim do prêmio histórico do Réveillon, modalidades tradicionais voltam ao ritmo regular.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:10)
Negócios
Esta imagem captura o estúdio de um sorteio das Loterias CAIXA, especificamente para a Mega da Virada. No centro, seis globos de acrílico transparente estão alinhados sobre bases azuis; cada base exibe o logotipo de um jogo diferente, como Lotofácil e Quina, em cores vibrantes como rosa, laranja e verde. À direita, uma apresentadora loira, vestindo um vestido amarelo, está posicionada atrás de um púlpito transparente, enquanto o fundo é composto por grandes painéis digitais azuis com o nome do sorteio. No canto inferior direito, há um pequeno quadro em destaque mostrando uma intérprete de LIBRAS realizando a tradução em tempo real. O ambiente é amplamente iluminado, com um piso cinza claro que reflete as luzes e a estrutura do estúdio, transmitindo uma atmosfera profissional e oficial.
Legenda: Loterias da Caixa retomam calendário após Mega da Virada.
Foto: Reprodução/ YouTube CAIXA

Encerrada a Mega da Virada, que distribuiu um prêmio histórico entre seis apostas no sorteio do Réveillon, as loterias da Caixa Econômica Federal retomam o calendário regular.

Embora os valores agora sejam mais modestos em comparação ao prêmio bilionário, diversas modalidades seguem acumuladas e movimentam milhões em apostas ao longo desta semana.

O principal destaque desta sexta-feira (2) é a Lotomania, que pode pagar R$ 10 milhões após mais um concurso sem ganhadores. Além dela, Quina, Dupla Sena e +Milionária também aparecem com prêmios elevados, mantendo o interesse dos apostadores em todo o país.

Como apostar na Lotomania?

Para participar do concurso da Lotomania, siga um dos seguintes métodos de aposta:

  • Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você
  • Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.
  • Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Mega-Sena volta ao calendário regular

Após a premiação histórica da Mega da Virada, a Mega-Sena volta ao jogo com sorteio marcado para a próxima terça-feira (6). O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões.

No sorteio especial de fim de ano, os números sorteados foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59, que garantiram a divisão do maior valor já pago pela modalidade.

Lotofácil tem ganhadores 

A Lotofácil teve ganhadores no concurso 3576, realizado na quinta-feira (1º). Duas apostas acertaram as 15 dezenas e receberam R$ 662.191,32 cada.

Para quem deseja tentar novamente, o próximo sorteio acontece nesta sexta-feira (2), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Quina acumula e pode pagar R$ 8,2 milhões

A Quina segue acumulada. No concurso 6916, nenhuma aposta acertou as cinco dezenas sorteadas (08, 54, 58, 72 e 76), fazendo com que o prêmio aumentasse. O próximo sorteio, também nesta sexta-feira (2), pode pagar R$ 8,2 milhões.

Lotomania concentra maior prêmio do dia

A Lotomania, que concentra as maiores expectativas do dia, não teve ganhadores no concurso 2869. Com isso, o prêmio acumulou e chega a R$ 10 milhões no sorteio desta sexta-feira (2), tornando-se o principal atrativo entre as loterias da Caixa no momento.

Dupla Sena segue sem vencedores

Na Dupla Sena, o concurso 2906 terminou sem vencedores nos dois sorteios realizados. Os números não foram suficientes para garantir o prêmio máximo, que agora está acumulado em R$ 5,3 milhões e será disputado novamente nesta sexta-feira (2).

+Milionária mantém prêmio elevado

A +Milionária também não registrou ganhadores no último concurso. Com isso, a modalidade mantém um dos maiores prêmios da semana, estimado em R$ 15,5 milhões, com sorteio marcado para este sábado (3).

Outras modalidades também seguem acumuladas. A Timemania sorteia neste sábado (3), com prêmio estimado em R$ 550 mil, enquanto o Dia de Sorte, também com sorteio marcado para sexta, pode pagar R$ 450 mil. Já a Super Sete realiza novo concurso nesta sexta-feira (2), com prêmio estimado em R$ 350 mil.

