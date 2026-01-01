Mega da Virada teve vencedores em SP, PB e MS

Uma das seis apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 resultou de 18 cotas de um bolão feito em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Os números foram sorteados nesta quinta-feira (1º).

Cada aposta vencedora do maior prêmio da história da Mega — mais de R$ 1,09 bilhão — vai levar para casa R$ 181.892.881,09.

Além da aposta de Franco da Rocha, também venceram uma aposta de João Pessoa, na Paraíba, e outra em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, com dez cotas de um único bolão.

Também foram registrados outros três ganhadores, mas esses fizeram as apostas de maneira eletrônica, ou seja, sem ser numa casa lotérica física.

Outros ganhadores

De acordo com a Caixa Econômica Federal, além dos vencedores do prêmio principal, 3.921 apostas acertaram a quina e vão embolsar R$ 11.931,42.

Outros 308.315 acertaram a quadra e vão levar R$ 216,76 cada um.

Veja também Negócios Caixa adia sorteio da Mega da Virada; o valor sobe para R$ 1,09 bilhão Negócios Fila de apostas teria causado atraso no sorteio da Mega da Virada 2025

Veja os números sorteados na Mega da Virada

09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59