Polícia Federal prende ex-assessor Filipe Martins por ordem de Moraes

Em prisão domiciliar desde o último sábado (27), o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Filipe Martins, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (2), em Ponta Grossa (PR). As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A prisão ocorreu porque Martins teria violado medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que proíbem o uso de redes sociais.

Veja também PontoPoder Quem é Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro preso após tentativa de fuga de Silvinei Vasques PontoPoder Eleições 2026: veja as principais datas e os prazos de serviços do calendário eleitoral

Segundo a defesa do ministro, o ex-assessor descumpriu uma dessas determinações ao utilizar a plataforma LinkedIn.

Martins, condenado a uma reclusão de 21 anos na ação que diz respeito à tentativa de golpe e outros quatro crimes, estava em regime domiciliar desde o último sábado (27).

Quem é Filipe Martins

Ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele é um dos condenados pela Primeira Turma do STF no julgamento do núcleo 2 da trama golpista.

Os ministros do STF julgaram que o ex-assessor colaborou com a minuta do golpe, um decreto apresentado aos comandantes das Forças Armadas pelo ex-presidentcom medidas para reversão dos resultados eleitorais de 2022.

Negando participação na tentativa golpista, Filipe Martins ainda não cumpre a sentença definitiva porque os recursos sobre a pena ainda não foram esgotados .

Segundo informações de seus perfis profissionais nas redes sociais, Filipe Martins é formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB) desde 2015 e afirma falar seis idiomas.

No LinkedIn, descrevia-se como professor de Política Internacional, analista político e assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, além de relatar atuação como assessor econômico na Embaixada dos Estados Unidos entre 2014 e 2016.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Bruna Damasceno.