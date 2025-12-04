Diário do Nordeste
Fortaleza pode sediar a Copa América Feminina 2026 antes do Mundial de 2027

Fifa sugeriu que Brasil recebesse o evento como teste para o Mundial

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:43)
Jogada
Legenda: Arena Castelão vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027.
Foto: Crisneive Silveira/SVM

O Brasil poderá receber a próxima edição da Copa América Feminina, no próximo ano. O evento será um teste para a Copa do Mundo, que será realizada em 2027. A sugestão para a CBF partiu da própria Conmebol durante reunião da entidade. Presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio afirma que Fortaleza está pronta para receber a disputa.

"A cidade de Fortaleza, por ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2027, aprovada pela inspeção da FIFA, naturalmente será umas das sedes também da Copa America de 2026. Estamos prontos (Federação, Prefeitura e Governo do Estado) para abraçar mais essa competição internacional e viver o sonho de um titulo mundial para o futebol feminino brasileiro", ressaltou Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol e Diretor da CBF.

Além de Fortaleza, Salvador (BA) também tem interesse em sediar a competição continental, de acordo com o ge. Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre também vão sediar o Mundial e podem entrar na rota do evento-teste.

Este ano, a Copa América foi disputada no Equador. O Brasil é o maior campeão do torneio: conquistou nove títulos em dez disputados. Na competição, foram utilizados três estádios do Equador, país-sede da disputa. 

O torneio continental feminino começou a ser disputada em 1991. A competição, atualmente, tem a participação das principais seleções do continente: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

