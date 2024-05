Copa do Mundo Feminina será no Brasil em 2027; Fortaleza deve receber jogos

Agora é oficial. A Copa do Mundo Feminina 2027 de futebol será no Brasil. E o mais importante para os cearenses. Com chances reais da Arena Castelão, em Fortaleza, receber mais uma vez partidas de um mundial do esporte.

A candidatura brasileira foi vencedora da votação realizada no Congresso da Fifa, em Bangkok, na Tailândia, na madrugada desta sexta-feira (17). Foram 119 votos favoráveis ao pleito da CBF, contra 78 votos favoráveis ao mundial na Europa (Holanda, Alemanha e Bélgica).

Legenda: Arena Castelão. Foto: Marta Negreiros/SVM

Jogos na Arena Castelão

A candidatura brasileira era a favorita a levar a melhor por conta da avaliação técnica realizada pela entidade. O Brasil teve nota 4 atribuída, acima das concorrentes.

Dez estádios foram colocados como sedes dos jogos, entre eles a Arena Castelão.

Veja a lista de estádios brasileiros que devem receber jogos

Maracanã (Rio de Janeiro)

Arena Corinthians (São Paulo)

Beira-Rio (Porto Alegre)

Mineirão (Belo Horizonte)

Fonte Nova (Salvador)

Arena Pernambuco (Recife)

Arena Castelão (Fortaleza)

Arena Amazonas (Manaus)

Arena Pantanal (Cuiabá)

Mané Garrincha (Brasília)

