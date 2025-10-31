Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Árbitro Fifa Bruno Arleu Araújo

Jogada

Partida que pode confirmar acesso do Floresta para a Série B terá árbitro Fifa

Partida que acontecerá no estádio Domingão também contará com árbitro de vídeo

Brenno Rebouças 03 de Outubro de 2025
Foto de Michel Platini e Sepp Blatter

Jogada

Blatter e Platini são absolvidos em julgamento por corrupção na Suíça por falta de provas

Os dois ex-dirigentes eram acusados de obter ilegalmente um pagamento de 2 milhões de francos suíços (2,5 milhões de dólares) em favor de Michel Platini

Samir de Carvalho* 28 de Agosto de 2025
Cole Palmer, do Chelsea, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de Clubes

Opinião

Seleção da Copa do Mundo de Clubes de 2025: confira os melhores jogadores

O Fluminense aparece na lista com dois representantes

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 14 de Julho de 2025
Montagem com fotos de atletas da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Opinião

Saiba o que Palmeiras, Botafogo e Fluminense precisam para avançar às oitavas do Mundial

Até o momento, o único brasileiro garantido no mata-mata é o Flamengo

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 22 de Junho de 2025
Boca Juniors x Bayern de Munique pela Copa do Mundo de Clubes

Jogada

Boca Juniors é primeiro time sul-americano a perder para europeu na Copa do Mundo de Clubes

Time argentino foi derrotado por 2 a 1, pelo Grupo C

André Almeida 21 de Junho de 2025
Montagem com atletas de Flamengo, Borussia Dortmound e Manchester City

Opinião

Veja todos os reforços para novo Mundial de Clubes da Fifa

O intervalo de contratações foi entre os dias 1º e 10 de junho

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 13 de Junho de 2025
Gianni Infantino em discurso na Fifa

Jogada

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, lamenta mortes e cancelamento de jogo do Fortaleza: "consternado"

Acontecimentos no Chile começam a ganhar repercussão mundial

Gustavo de Negreiros 11 de Abril de 2025
Foto de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF com o troféu do Brasileirão.

Jogada

Migrar para a Concacaf é possível para Palmeiras, Fortaleza e demais clubes brasileiros?

Leila Pereira propõe como forma de protestar à forma da Conmebol agir em casos de racismo

Redação / Estadão Conteúdo 11 de Março de 2025

Jogada

Conmebol indica punição ao Cerro por racismo; Presidente da FIFA está 'indignado' e CBF pede exclusão

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, publicou uma nota em apoio ao garoto de 18 anos

Agência Estado 07 de Março de 2025

Jogada

Fifa aprova criação do Mundial de Clubes Feminino a partir de 2028 e da Copa das Campeãs

As competições fazem parte da estratégia da Fifa na busca por um crescimento ainda maior do futebol feminino

Agência Estado 05 de Março de 2025
