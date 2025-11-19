Repescagem da Copa do Mundo de 2026: veja seleções, formatos e países já classificados

As Eliminatórias da Copa do Mundo chegaram ao fim nesta terça-feira (18). Ao todo, 42 seleções se classificaram diretamente para o Mundial, com outras 22 sonhando com uma vaga através da repescagem, que pode ser global ou europeia. Os confrontos estão previstos para março de 2026.

Vale ressaltar que o sorteio dos grupos da Copa está marcado para o dia 5 de dezembro. Assim, essas chaves ficarão em aberto nos chaveamentos no aguardo dos últimos seis países classificados.

O Diário do Nordeste explica o formato de cada um dos playoffs e os participantes confirmados.

Repescagem mundial

O playoff mundial da Fifa oferece mais duas vagas para a Copa do Mundo. Ao todo, seis seleções de cinco regiões diferentes ainda sonham com a participação: Bolívia (América do Sul); Iraque (Ásia); Nova Caledônia (Oceania); República Democrática do Congo (África); Jamaica e Suriname (América do Norte e Central). Por convenção da entidade, os países da Europa não participam das chaves.

No formato, as equipes serão sorteadas e divididas em dois grupos. De cada trio, o melhor no ranking avança para uma “final” pela vaga, enquanto as outras duas realizam uma “semifinal”. Como evento teste, as respectivas partidas serão realizadas em estádios do próximo Mundial, que tem três sedes definidas (Estados Unidos, Canadá e México). Os locais ainda serão divulgados oficialmente.

Seleções que vão jogar a repescagem mundial

Oceania : Nova Caledônia

: Nova Caledônia América do Sul : Bolívia

: Bolívia África : República Democrática do Congo

: República Democrática do Congo Ásia : Iraque

: Iraque América do Norte e Central: Jamaica e Suriname

Legenda: Representante da Concacaf, a Jamaica vive o sonho de chegar na Copa do Mundo de 2026 Foto: Ricardo Makyn / AFP

Repescagem europeia

Fora do playoff global, os representantes da Uefa estão em uma repescagem própria na Europa. O detalhe é que esse evento reúne países das Eliminatórias Europeias e também da Liga das Nações. Ao todo, 16 países estão em uma briga por apenas quatro vagas para a Copa do Mundo de 2026.

Na distribuição do torneio, a repescagem do Velho Continente conta com 12 seleções que ficaram na 2ª posição nos grupos das Eliminatórias, além de mais quatro classificados pela Liga das Nações.

Com essa definição, quatro grupos com quatro países serão construídos. E as partidas, realizadas na Europa, terão semifinais e finais. O sorteio desse chaveamento será realizado nesta quinta (20), com quatro potes já preenchidos. Os times do pote 1 enfrentam os integrantes do pote 4 em casa, enquanto os do pote 2 recebem os adversários do pote 3. O mando da final também será sorteado.

Pote 1

Itália

Dinamarca

Turquia

Ucrânia

Pote 2

Polônia

País de Gales

Tchéquia

Eslováquia

Pote 3

Irlanda

Albânia

Bósnia

Kosovo

Pote 4

Romênia

Suécia

Macedônia do Norte

Irlanda do Norte

Seleções confirmadas na Copa do Mundo de 2026