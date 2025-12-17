Presidente do Vitória-BA fala em emprestar atletas ao Ceará após briga com Sport; entenda

Um embate entre as diretorias de Vitória-BA e Sport pode impactar o Ceará indiretamente. Após os clubes trocarem acusações de dívidas na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), o presidente do time baiano, Fábio Mota, revelou que vai deixar de emprestar atletas aos pernambucanos para ceder ao Vovô, que é um concorrente do Leão na Ilha na Série B de 2026.

“A gente vinha em conversa com o Sport, já que eles tinham a dívida do Léo Pereira, que foi emprestado lá. A gente ia abater a dívida de Léo com a de Thiago Couto. A conversa que tínhamos com a antiga diretoria era de que eles tinham interesse em alguns jogadores nossos: Lepo, Léo Naldi e Filipe Machado [...] Ainda não fomos notificados. Já que eles acionaram a CNRD, vamos acioná-los pela dívida de Léo assim que formos notificados. E aí vamos aguardar a definição da CNRD. Dessa forma, vamos deixar de emprestar os jogadores para eles e vamos emprestar ao Ceará”, afirmou ao ge.

Na última segunda-feira (15), Matheus Souto Maior foi eleito presidente do Sport. Depois disso, a equipe pernambucana acionou a CNRD cobrando R$ 1,5 milhão de multa do Vitória-BA pela escalação do goleiro Thiago Couto, que pertence ao Leão da Ilha e enfrentou o time de origem na Série A.

A situação desagradou a gestão baiana, que prometeu acionar a CNRD para o Sport, que também estava devendo montante de R$ 400 mil relacionado ao atacante Léo Pereira, que foi emprestado aos pernambucanos em agosto de 2025. Segundo Fábio Mota, o valor ainda não foi quitado.

Nomes seriam emprestados ao Sport

Conforme revelado pelo presidente do Vitória-BA, o Sport tinha interesse nas chegadas por empréstimo do lateral-direito Willian Lepo, além dos volantes Filipe Machado e Léo Naldi em 2026.

Assim, diante do conflito, esses nomes podem ser oferecidos ao Ceará. Até o momento, o Vovô não anunciou nenhuma contratação, para além do técnico Mozart, e tem 15 atletas com vínculo para a próxima temporada. Já com as negociações, tem interesse no lateral-direito Alex Silva, do Coritiba.