Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Partida que pode confirmar acesso do Floresta para a Série B terá árbitro Fifa

Partida que acontecerá no estádio Domingão também contará com árbitro de vídeo

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:56)
Jogada
Legenda: Será o segundo jogo apitado por Bruno Arleu na Série C do Brasileiro de 2025
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A CBF escalou um árbitro Fifa para apitar o jogo que pode selar o acesso do Floresta para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O carioca Bruno Arleu Araújo vai conduzir o duelo contra o Londrina.

Bruno será auxiliado por Daniel de Oliveira Alves e Thiago Rosa Esposito, que também são do Rio de Janeiro. O quarto árbitro designado é o baiano Emerson Souza Silva. A partida contará com árbitro de vídeo e terá Rodrigo D’Alonso, de Santa Catarina, como VAR.

O confronto entre Floresta e Londrina é válido pela 5ª rodada do grupo B, a penúltima da segunda fase da Série C. Se o Lobo vencer chegará a 9 pontos e caso haja empate entre São Bernardo e Caxias no outro jogo, o time da Vila Manoel Sátiro conquistará o acesso de forma antecipada.

Se empatar em casa mais uma vez, o Floresta seguirá dependendo apenas de si para subir na rodada seguinte, a última, e precisará apenas de um novo empate.

Floresta e Londrina jogam no Estádio Domingão, em Horizonte, no domingo (5), às 16h30min.

5/10 - Floresta x Londrina - 16h30/Domingão
ARB: Bruno Arleu Araújo-FIFA/RJ
ASS1: Daniel de Oliveira Alves-RJ
ASS2: Thiago Rosa Esposito-RJ
4º ARB: Emerson Souza Silva-BA
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira-SC
Assuntos Relacionados
Árbitro Fifa Bruno Arleu Araújo

Jogada

Partida que pode confirmar acesso do Floresta para a Série B terá árbitro Fifa

Partida que acontecerá no estádio Domingão também contará com árbitro de vídeo

Brenno Rebouças Há 1 hora

Jogada

CBF marca jogo atrasado do Ceará contra o Fluminense para o dia 29; Veja detalhes

Partida é atrasada da 12ª rodada da Série A e será no Maracanã

Vladimir Marques 03 de Outubro de 2025

Jogada

Santos terá 3 desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

Time paulista está invicto sob o comando de Vojvoda

Vladimir Marques 03 de Outubro de 2025

Jogada

Ceará estreia com vitória de virada sobre Pernambuco na Copa das Seleções de Beach Soccer Feminina

A competição acontece em João Pessoa, na Paraíba

Redação 03 de Outubro de 2025
Bournemouth e Fulham se enfrentam na Premier League nesta sexta-feira (3)

Jogada

Bournemouth x Fulham na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes jogam no Vitality Stadium, na Inglaterra, pela sétima rodada do Inglês

Daniel Farias 03 de Outubro de 2025
Foto do Dimas Filho, meia da base do Fortaleza

Jogada

Emprestado ao Fortaleza, camisa 10 da base é negociado para o futebol árabe

Dimas vai atuar pelo Al Wasl, time dos Emirados Árabes treinado pelo português Luís Castro, ex-Botafogo e Al Nassr

Samir de Carvalho* 03 de Outubro de 2025