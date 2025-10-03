Partida que pode confirmar acesso do Floresta para a Série B terá árbitro Fifa

A CBF escalou um árbitro Fifa para apitar o jogo que pode selar o acesso do Floresta para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O carioca Bruno Arleu Araújo vai conduzir o duelo contra o Londrina.

Bruno será auxiliado por Daniel de Oliveira Alves e Thiago Rosa Esposito, que também são do Rio de Janeiro. O quarto árbitro designado é o baiano Emerson Souza Silva. A partida contará com árbitro de vídeo e terá Rodrigo D’Alonso, de Santa Catarina, como VAR.

O confronto entre Floresta e Londrina é válido pela 5ª rodada do grupo B, a penúltima da segunda fase da Série C. Se o Lobo vencer chegará a 9 pontos e caso haja empate entre São Bernardo e Caxias no outro jogo, o time da Vila Manoel Sátiro conquistará o acesso de forma antecipada.

Se empatar em casa mais uma vez, o Floresta seguirá dependendo apenas de si para subir na rodada seguinte, a última, e precisará apenas de um novo empate.

Floresta e Londrina jogam no Estádio Domingão, em Horizonte, no domingo (5), às 16h30min.

5/10 - Floresta x Londrina - 16h30/Domingão

ARB: Bruno Arleu Araújo-FIFA/RJ

ASS1: Daniel de Oliveira Alves-RJ

ASS2: Thiago Rosa Esposito-RJ

4º ARB: Emerson Souza Silva-BA

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira-SC