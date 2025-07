Seleção da Copa do Mundo de Clubes de 2025: confira os melhores jogadores

A Copa do Mundo de Clubes de 2025 chegou ao fim. Após 64 jogos e 29 dias, o novo torneio da Fifa terminou com o título do Chelsea, após uma vitória contra o Paris Saint-Germain (PSG) nos EUA, neste domingo (13). E essa história foi contada com diversos destaques individuais.

A entidade elegeu o meia inglês Cole Palmer como o Bolo de Ouro da competição. Na decisão, brilhou com dois gols e uma assistência, comandando os Blues à taça.

O Diário do Nordeste mostra a seleção oficial do Mundial. Grande surpresa, o futebol brasileiro está representando na lista pelo Fluminense, o time nacional com desempenho mais positivo ao chegar nas semifinais, através do zagueiro Thiago Silva e do meia colombiano Jhon Arias. A equipe ideal reúne também representantes do Al-Hilal, do PSG e do Real Madrid.

Seleção da Copa do Mundo de Clubes de 2025

GOL - Bono (Al-Hilal)

LAD - Hakimi (PSG)

ZAG - Thiago Silva (Fluminense)

ZAG - Marquinhos (PSG)

LAE - Cucurella (Chelsea)

VOL - Vitinha (PSG)

VOL - Enzo Fernández (Chelsea)

MEI - Cole Palmer (Chelsea)

ATA - Pedro Neto (Chelsea)

ATA - Jhon Arias (Fluminense)

ATA - Gonzalo Garcia (Real Madrid)

Legenda: A Copa do Mundo de Clubes concentrou jogadores de cinco clubes diferentes Foto: reprodução / Dazn

Prêmios individuais da Copa do Mundo de Clubes