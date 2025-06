Saiba o que Palmeiras, Botafogo e Fluminense precisam para avançar às oitavas do Mundial

O futebol brasileiro se tornou uma das sensações da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. No ano de estreia da competição, realizada nos Estados Unidos, o país chegou representado por quatro times (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras) e acumulou resultados históricos. Restando uma rodada para o fim da fase de grupos, o Brasil tem a chance de ver todas as equipes no mata-mata.

O Diário do Nordeste lista a situação de cada participante. Há chance até de liderança das chaves, ficando à frente de gigantes europeus como o Paris Saint-Germain (PSG) e o Borussia Dortmund.

Critério de desempate da Copa do Mundo de Clubes

Confronto direto Saldo de gols Número de gols marcados Menos cartões amarelos e vermelhos Sorteio (caso todos os anteriores estejam iguais)

O que falta para os brasileiros se classificarem às oitavas?

Palmeiras | Grupo A

O time paulista está na liderança do Grupo A, com quatro pontos, a mesma pontuação do Inter Miami, do EUA. No torneio, empatou sem gols com Porto, de Portugal, e venceu o Al Ahly, do Egito. Deste modo, chega em um momento muito favorável em prol da classificação às oitavas de final.

Vitória do Palmeiras

Em caso de vitória, o Palmeiras chega aos sete pontos e garante vaga e liderança do Grupo A.

Empate do Palmeiras

Em caso de empate, Palmeiras e Inter Miami chegam aos seis pontos e avançam juntos ao mata-mata. Assim, o time paulista também garante a liderança do Grupo A.

Derrota do Palmeiras

Em caso de derrota, o Palmeiras é ultrapassado pelo Inter Miami e precisa acompanhar o resultado de Porto x Al Ahly, avançando em três cenários: empate; vitória do Al Ahly (os egípcios também atingiram quatro pontos, mas ficariam atrás do Verdão devido à derrota no confronto direto) ou derrota alviverde por 1 a 0 e vitória portuguesa por 1 a 0 (Palmeiras fica com saldo de gols melhor).

Botafogo | Grupo B

O time carioca está na liderança isolada do Grupo B, com seis pontos. No torneio, venceu o Seattle Sounders, dos EUA, e o Paris Saint-Germain, da França. Logo, tem boas chances de classificação no “grupo da morte” da competição, restando agora um duelo com o Atlético de Madrid, da Espanha.

Vitória do Botafogo

Se vencer, o Botafogo segue 100%, chega aos nove pontos e garante vaga e liderança do Grupo B.

Empate do Botafogo

Se empatar, o Botafogo chega aos sete pontos e avança às oitavas na liderança do Grupo B.

Derrota do Botafogo

Em caso de derrota, o Botafogo passa às oitavas se o PSG não vencer o Seattle Sounders. E mesmo que os franceses vençam, o que deixa três clubes com a mesma pontuação, os cariocas ainda avançam se perderem para o Atlético de Madrid por 1 ou 2 gols - mais que isso é eliminação.

Flamengo | Grupo D

O time rubro-negro está na liderança isolada do Grupo D, com seis pontos. No torneio, venceu o Espérance, da Tunísia, e o Chelsea, da Inglaterra. Pelos critérios de desempate, o Flamengo já está garantido nas oitavas de final e na 1ª colocação mesmo sem enfrentar o Los Angeles FC, dos EUA.

Fluminense | Grupo F

É o líder do Grupo F, com quatro pontos, a mesma pontuação do Borussia Dortmund, da Alemanha. No torneio, empatou sem gols com os alemães e venceu o Ulsan HD, da Coreia do Sul. Logo, tem boas chances de uma classificação, restando o duelo com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Vitória do Fluminense

Em caso de vitória, o Fluminense chega aos sete pontos e garante vaga e liderança do Grupo F.

Empate do Fluminense

Em caso de empate, o Fluminense atinge os cinco pontos e se classifica às oitavas de final. No entanto, pode perder a liderança se o Borussia Dortmund vencer o Ulsan HD na última rodada.

Derrota do Fluminense

Em caso de derrota, o Fluminense é ultrapassado pelo Mamelodi Sundowns e corre risco de eliminação caso o Borussia Dortmund pontue contra o Ulsan HD. Se os alemães perderem o jogo, há chance de classificação carioca na 2ª posição, mas depende do saldo de gols contra o Borussia.