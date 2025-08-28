Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Blatter e Platini são absolvidos em julgamento por corrupção na Suíça por falta de provas

Os dois ex-dirigentes eram acusados de obter ilegalmente um pagamento de 2 milhões de francos suíços (2,5 milhões de dólares) em favor de Michel Platini

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 09:38)
Jogada
Legenda: "Sei que era uma história para me impedir de ser presidente da FIFA", declarou Michel Platini
Foto: IAN KINGTON / AFP

Por falta de provas apresentadas pelo Ministério Público, Sepp Blatter e Michel Platini foram absolvidos, em julgamento feito novamente na Suíça, em março, de um suposto caso de corrupção que impediu o ex-jogador francês de presidir a Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

A promotoria suíça informou nesta quinta-feira (28), em comunicado, que "o Ministério Público da Confederação (MPC) renuncia a recorrer", aceitando assim "o veredicto emitido em primeira e segunda instâncias".

Todo o processo teve fortes desdobramentos políticos. "Sei que era uma história para me impedir de ser presidente da FIFA", declarou Michel Platini.

Os dois ex-dirigentes eram acusados de obter ilegalmente um pagamento de 2 milhões de francos suíços (2,5 milhões de dólares) em favor de Michel Platini, segundo a promotoria.

O caso se tornou público em 2015, após a renúncia de Sepp Blatter como presidente da FIFA, em meio a uma série de escândalos, afastando Michel Platini da corrida pela presidência e abrindo espaço para que Gianni Infantino assumisse. 

Assuntos Relacionados
Foto de Michel Platini e Sepp Blatter

Jogada

Blatter e Platini são absolvidos em julgamento por corrupção na Suíça por falta de provas

Os dois ex-dirigentes eram acusados de obter ilegalmente um pagamento de 2 milhões de francos suíços (2,5 milhões de dólares) em favor de Michel Platini

Samir de Carvalho* Há 45 minutos
Foto de Hugo Souza, do Corinthians, agredido por torcedor na Copa do Brasil

Jogada

Hugo Souza, do Corinthians, é agredido por torcedor na Copa do Brasil; veja vídeo

Fato ocorreu no gramado da Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Daniel Farias Há 57 minutos
Torcida organizada do Internacional foi à sede do clube protestar

Jogada

Elenco do Internacional é alvo de protesto no CT antes de jogo com Fortaleza

O time gaúcho registrou quatro derrotas seguidas na temporada

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de jogadores do Paris Saint-Germain (PSG) é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa

Jogada

Sorteio da Champions League 2025/26: onde assistir, times, potes, horário

O Paris Saint-Germain (PSG) é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa

Daniel Farias Há 1 hora
Anúncio de Juan Sforza pelo Juventude

Jogada

Próximo adversário do Ceará, Juventude anuncia novo reforço; veja detalhes

O time alviverde deseja a estreia da contratação contra o Vovô

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de Hércules, jogador do Fluminense, durante jogo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025

Daniel Farias 28 de Agosto de 2025