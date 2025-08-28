Blatter e Platini são absolvidos em julgamento por corrupção na Suíça por falta de provas

Por falta de provas apresentadas pelo Ministério Público, Sepp Blatter e Michel Platini foram absolvidos, em julgamento feito novamente na Suíça, em março, de um suposto caso de corrupção que impediu o ex-jogador francês de presidir a Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

A promotoria suíça informou nesta quinta-feira (28), em comunicado, que "o Ministério Público da Confederação (MPC) renuncia a recorrer", aceitando assim "o veredicto emitido em primeira e segunda instâncias".

Todo o processo teve fortes desdobramentos políticos. "Sei que era uma história para me impedir de ser presidente da FIFA", declarou Michel Platini.

Os dois ex-dirigentes eram acusados de obter ilegalmente um pagamento de 2 milhões de francos suíços (2,5 milhões de dólares) em favor de Michel Platini, segundo a promotoria.

O caso se tornou público em 2015, após a renúncia de Sepp Blatter como presidente da FIFA, em meio a uma série de escândalos, afastando Michel Platini da corrida pela presidência e abrindo espaço para que Gianni Infantino assumisse.