Fortaleza reduz carga de ingressos para Flamengo, mas oferece espaço acima dos 10%

Com a venda de ingressos já em andamento, o Fortaleza comunicou, nesta quarta-feira (20), que disponibilizou dez mil lugares para a torcida do Flamengo no Castelão para o duelo entre as duas equipes, marcado para o dia 26, próxima terça.

O espaço é superior aos 10% da carga mínima prevista em regulamento para visitantes, mas fica abaixo do número de assentos disponibilizados ao rubro-negros no ano passado, que foi de 18.442. Como a carga máxima liberada para o duelo foi de 59.269, os flamenguistas terão direito a cerca de 17% do espaço na arquibancada.

O clube fez questão de fazer uma comparação com a carga disponibilizada para o Flamengo no ano passado e neste por conta de uma reclamação dos torcedores, na temporada anterior, quanto ao espaço destinado ao clube carioca. Na época, o CEO do Leão, Marcelo Paz, afirmou que não cederia mais espaço que o protocolar para torcida adversária no jogos seguintes e nem ao Rubro-Negro no ano seguinte (neste ano).

Pelo artigo 99 do regulamento geral de competições da CBF, o visitante tem direito a da capacidade do estádio ou da capacidade permitida pelos órgãos de segurança.

Na última parcial de ingressos vendidos divulgada pelo Tricolor, quase 7 mil bilhetes já tinham sido adquiridos para o setor do Flamengo, que fica na parte superior norte do estádio, ao preço de R$ 250.

No total, mais de 42 mil torcedores estão confirmados de forma antecipada para a partida e como ainda resta uma semana para duelo, a prévia deve aumentar.