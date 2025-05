Cerro Largo x Vitória: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Vitória volta a campo nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Cerro Largo no Estádio Centenario, em Montevidéu, pela 5ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana. O duelo é determinante para as pretensões do time baiano no torneio.

Com apenas três pontos somados e ainda sem vencer na competição, o Vitória já não pode mais alcançar a liderança do Grupo B. Restando duas rodadas, o objetivo do Rubro-Negro agora é brigar pela segunda colocação, que garante uma vaga nos playoffs contra os eliminados da Libertadores. Para isso, a equipe comandada por Thiago Carpini precisa vencer no Uruguai — um empate a deixaria com chances remotas, enquanto a derrota sela a eliminação matemática.

Priorizar o Campeonato Brasileiro foi a escolha do técnico Carpini, que poupou atletas na última rodada nacional e não levou Renato Kayzer para Montevidéu. Em contrapartida, Matheusinho pode ganhar espaço entre os titulares nesta partida.

Do outro lado, o Cerro Largo vive situação um pouco mais confortável. Com quatro pontos e na vice-liderança do grupo, os uruguaios jogam em casa dependendo apenas de si para manter vivo o sonho da classificação. Após vencer o Vitória por 1 a 0 no Barradão na rodada anterior, o time encara o reencontro como uma verdadeira decisão em Montevidéu.

Onde assistir

ESPN (TV fechada)

Disney+ Premium (streaming).

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Cerro Largo

Santilli; Garcia, Brasil Alcaire, Parada, Bonifazi; Assis, Bertocchi, Matias Mir, Anasco; Contrera, Peraza. Técnico: Eduardo Espinel.

Vitória

Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Edu e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Janderson, Gustavo Mosquito. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem

Árbitro: Joel Alarcon (PER)

Assistentes: Alberth Alarcon (PER) e Leonar Soto (PER)

VAR: Michael Espinoza (PER)