Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ryan exalta primeira vitória do Leão na Série B: 'Grupo merecia'

Volante marcou o segundo gol do Leão na vitória contra o Juventude

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:51)
Jogada
Legenda: Ryan comemora seu gol pelo Fortaleza
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O volante Ryan fez o primeiro gol com a camisa do Fortaleza contra o Juventude, na vitória por 2x0 no Castelão, pela Série B.

Foi a primeira vitória leonina no torneio, após 3 rodadas. Ryan afirmou que o grupo precisava e que está muito feliz com o gol. O detalhe é que o árbitro no campo anotou o gol como contra, e não de Ryan.
 
"Muito feliz pela vitória. Como grupo estávamos merecendo. Não tivemos uma estreia tão boa, no segundo jogo faltou o gol, e hoje pude fazer o gol. O gol foi meu, eu tô desde 2023 sem fazer gol e quando eu faço a arbitragem não dá? Com todo respeito, o gol foi meu. Brincadeiras à parte, estou muito feliz pelo gol, pela vitória e daqui pra frente só queremos mais vitórias".

Ganhar, ganhar

Sobre a pressão da torcida em jogar bem e ganhar, Ryan afirmou que o importante para o grupo é ganhar, conquistar os 3 pontos.

"A torcida quer ver jogo bonito, goleada, mas os jogos não são fáceis. Enfrentamos equipes boas. Mesmo sofrendo temos que ganhar, somar os 3 pontos. Se somarmos até novembro, estaremos na Série A. O importante é ganhar, não jogar bonito".

Clássico-Rei

Antes de entrar em campo pela 4ª rodada da Série B no dia 12, fora de casa contra o São Bernardo, o Leão enfrenta o Ceará, pela Copa do Nordeste, no meio de semana.

Ryan comentou a importância do clássico para o Fortaleza.

"A gente sempre vai passo a passo. O jogo mais importante do ano era hoje, porque precisavamos mostrar e mostramos. Segunda é pensar no Clássico. Se o rival perder pra nós pode nem classificar e vamos tratar como guerra. Eles vão vir com muita vontade pela situação deles e precisamos vencer."

Assuntos Relacionados
julio

Jogada

Ceará avança por Rondinelli para Executivo de Futebol, mas não descarta Mazzuco

Clube segue em busca de preencher vaga deixada por Lucas Drubscky

Redação 05 de Abril de 2026
jogadores

Jogada

Corinthians x Internacional: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam em duelo da Série A

Redação 05 de Abril de 2026
jogadores

Jogada

Bahia x Palmeiras: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam na Série A

Redação 05 de Abril de 2026
auxiliar

Jogada

Após vitória do Fortaleza na Série B, Djian destaca: 'Começamos nossa arrancada'

Auxiliar técnico comandou a equipe diante do Juventude

Crisneive Silveira 05 de Abril de 2026
VÍDEO

Jogada

Flamengo x Santos: confira onde assistir, horário e escalações

A partida é válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Alexandre Mota 05 de Abril de 2026
jogadores

Jogada

Flamengo x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam no Maracanã

Redação 05 de Abril de 2026