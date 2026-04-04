Ryan exalta primeira vitória do Leão na Série B: 'Grupo merecia'

O volante Ryan fez o primeiro gol com a camisa do Fortaleza contra o Juventude, na vitória por 2x0 no Castelão, pela Série B.

Foi a primeira vitória leonina no torneio, após 3 rodadas. Ryan afirmou que o grupo precisava e que está muito feliz com o gol. O detalhe é que o árbitro no campo anotou o gol como contra, e não de Ryan.



"Muito feliz pela vitória. Como grupo estávamos merecendo. Não tivemos uma estreia tão boa, no segundo jogo faltou o gol, e hoje pude fazer o gol. O gol foi meu, eu tô desde 2023 sem fazer gol e quando eu faço a arbitragem não dá? Com todo respeito, o gol foi meu. Brincadeiras à parte, estou muito feliz pelo gol, pela vitória e daqui pra frente só queremos mais vitórias".

Ganhar, ganhar

Sobre a pressão da torcida em jogar bem e ganhar, Ryan afirmou que o importante para o grupo é ganhar, conquistar os 3 pontos.

"A torcida quer ver jogo bonito, goleada, mas os jogos não são fáceis. Enfrentamos equipes boas. Mesmo sofrendo temos que ganhar, somar os 3 pontos. Se somarmos até novembro, estaremos na Série A. O importante é ganhar, não jogar bonito".

Clássico-Rei

Antes de entrar em campo pela 4ª rodada da Série B no dia 12, fora de casa contra o São Bernardo, o Leão enfrenta o Ceará, pela Copa do Nordeste, no meio de semana.

Ryan comentou a importância do clássico para o Fortaleza.

"A gente sempre vai passo a passo. O jogo mais importante do ano era hoje, porque precisavamos mostrar e mostramos. Segunda é pensar no Clássico. Se o rival perder pra nós pode nem classificar e vamos tratar como guerra. Eles vão vir com muita vontade pela situação deles e precisamos vencer."