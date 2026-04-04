Thiago Carpini confirma permanência no Fortaleza após sondagem da Chapecoense

Alvo da Chapecoense, o técnico Thiago Carpini permanece no Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que o profissional foi sondado pelo time catarinense, mas confirmou para a diretoria tricolor que está satisfeito no projeto e deseja seguir no Leão, onde tem contrato até o fim de 2026.

Vale ressaltar que a negociação também era avaliada como difícil por parte da Chape, uma vez que a liberação de Carpini exigiria o pagamento de uma multa rescisória, que era considerada muito alta.

Legenda: Thiago Carpini tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Deste modo, o treinador continua o trabalho no Pici, agora com foco na Série B, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Sob o comando de Carpini, o time tem 11 vitórias, seis empates e uma derrota, com aproveitamento de 72,2%. No período, foi campeão cearense, mas ainda não venceu na 2ª divisão.

Chapecoense no mercado

Na última sexta-feira (3), a Chapecoense anunciou a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo. A medida ocorreu após derrota por 4 a 0 para o Atlético-MG na Arena Condá, na 9ª rodada da Série A.

Assim, o clube está no mercado em busca de um substituto. Além de Carpini, já descartado, o time de Condá avaliou nomes como Umberto Louzer, que está livre após deixar o Vila Nova, Fábio Matias, atualmente na Portuguesa, e Cláudio Tencati, comandante do Botafogo-SP. A busca segue em vigor.

Sem vencer há sete jogos no Brasileirão, a Chape é a 18ª colocada, com apenas sete pontos. O próximo compromisso é neste domingo (5), quando enfrenta o Vitória-BA, às 16h, na Arena Condá.