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Chapecoense demite técnico Gilmar Dal Pozzo; Thiago Carpini, do Fortaleza, é cotado

O comandante foi desligado após derrota por 4 a 0 para o Atlético-MG

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:02)
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Legenda: Gilmar Dal Pozzo encerrou a 4ª passagem no comando da Chapecoense
Foto: Rafael Bressan / Chapecoense

A Chapecoense anunciou a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo na manhã desta sexta-feira (3). A medida ocorreu após a derrota por 4 a 0 para o Atlético-MG na Arena Condá, pela 9ª rodada da Série A. Assim, o clube catarinense busca um substituto e um dos cotados é Thiago Carpini, do Fortaleza.

A informação é do repórter Rangel Agnolin, do Canal Mais Sports. Além do treinador tricolor, a diretoria da Chape também avalia Umberto Louzer, que está livre após deixar o Vila Nova. As demais opções debatidas na gestão são Fábio Matias, da Portuguesa, e Cláudio Tencati, do Botafogo-SP.

Com a saída de Dal Pozzo, o clube também desligou o auxiliar Emerson Nunes e o preparador físico Jaelson Ortiz. Sem vencer há sete jogos no Brasileirão, é o 18º colocado, com apenas sete pontos.

Na temporada, a equipe disputou 20 jogos, somando sete vitórias, sete empates e seis derrotas. Essa foi a 4ª passagem do comandante pela equipe de Condá, onde já soma mais de 200 partidas.

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