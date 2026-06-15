Convocado pelo LinkedIn: jogador de Cabo Verde quase ignorou mensagem e hoje joga a Copa do Mundo

Roberto Lopes atuava normalmente no futebol europeu quando recebeu, em 2019, uma mensagem da Federação Cabo-Verdiana de Futebol.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 14:23 (Atualizado às 14:33)
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Legenda: País buscou atletas descendentes de cabo-verdianos espalhados por diferentes países, especialmente na Europa, ampliando as opções para formar uma equipe competitiva
Foto: Divulgação/Federação de Cabo Verde

Uma mensagem recebida no LinkedIn mudou completamente a carreira do zagueiro Roberto Lopes.

Hoje defensor da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, o jogador quase perdeu a oportunidade de representar o país africano porque acreditou que o contato recebido pela rede social fosse apenas mais uma mensagem sem importância.

Quem é o jogador de Cabo Verde contratado pelo LinkedIn?

Nascido na Irlanda e filho de pai cabo-verdiano, Lopes atuava normalmente no futebol europeu quando recebeu, em 2019, uma mensagem da Federação Cabo-Verdiana de Futebol.

O problema é que o texto estava escrito em português, idioma que ele não dominava na época. Sem entender o conteúdo, o defensor optou por ignorar o contato.

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Federação insistiu em mensagem via LinkedIn para Roberto Lopes 

Meses depois, a federação insistiu. Desta vez, a mensagem chegou em inglês e despertou a curiosidade do atleta. Ao traduzir a primeira conversa, ele descobriu que havia sido convidado para defender a seleção de Cabo Verde. A partir daquele momento, iniciou uma relação que acabaria levando o jogador ao maior palco do futebol mundial.

Primeira classificação de Cabo Verde para a Copa do Mundo 

A história de Lopes simboliza a estratégia adotada por Cabo Verde para fortalecer sua seleção. O país buscou atletas descendentes de cabo-verdianos espalhados por diferentes países, especialmente na Europa, ampliando as opções para formar uma equipe competitiva. O projeto deu resultado e culminou na inédita classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Agora, sete anos após quase deixar a oportunidade passar despercebida na caixa de mensagens do LinkedIn, Roberto Lopes vive um dos momentos mais marcantes da carreira. O zagueiro integra o elenco que disputa o primeiro Mundial da história de Cabo Verde e ajuda a escrever um capítulo inédito para o futebol do país africano.

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