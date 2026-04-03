Enquete BBB 26: Chaiany, Juliano ou Marciele? Vote em quem deve sair no paredão
Mais um participante será eliminado neste domingo (5).
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:26)
Chaiany, Juliano e Marciele estão no 13º Paredão do Big Brother Brasil 26. O participante escolhido pelo público deixará a casa no próximo domingo (5).
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A votação foi aberta na noite desta sexta-feira (3), logo após a formação que faz parte do "modo turbo" da temporada, que marca a reta final do reality show.
Vote na enquete
inter@
É importante frisar que esta enquete não interfere no resultado do paredão.
Veja como foi a formação do paredão nesta sexta (3)
O 13º paredão do BBB 26 teve o voto da líder Samira e os dois mais votados no paredão, que é triplo.
Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.
Indicação do líder
A líder Samira indicou Marciele direto ao paredão.
Votação da casa
- Juliano votou em Gabriela
- Chaiany votou em Milena
- Marciele votou em Juliano
- Milena votou em Chaiany
- Leandro Boneco votou em Gabriela
- Gabriela votou em Juliano
- Ana Paula votou em Chaiany
- Jordana votou em Juliano
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