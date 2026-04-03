Enquete BBB 26: Chaiany, Juliano ou Marciele? Vote em quem deve sair no paredão

Chaiany, Juliano e Marciele estão no 13º Paredão do Big Brother Brasil 26. O participante escolhido pelo público deixará a casa no próximo domingo (5).

Veja também Zoeira Veja como foi a formação de paredão do BBB 26 nesta sexta (3/4)

A votação foi aberta na noite desta sexta-feira (3), logo após a formação que faz parte do "modo turbo" da temporada, que marca a reta final do reality show.

Vote na enquete

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É importante frisar que esta enquete não interfere no resultado do paredão.

Veja como foi a formação do paredão nesta sexta (3)

O 13º paredão do BBB 26 teve o voto da líder Samira e os dois mais votados no paredão, que é triplo.

Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.

Indicação do líder

A líder Samira indicou Marciele direto ao paredão.

Votação da casa